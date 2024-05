For når Oslo-avtalene brennes på bålet og vår såkalte fredsmeklerrolle tar samme veien, er det nok like greit, da bruddene på avtalene har gått inn i historiebøkene for lenge siden via gjentatte intifadaer og vanstyre fra Fatah. Men det hviler noe (les: mye) historieløst over denne beslutningen fra Støre og co. når regjeringen tydeligvis ikke vil erkjenne at disse avtalene ikke omhandlet en to-stats løsning, derimot lokalt selvstyre. Tostatsløsning «ordnet» britene i begynnelsen av 1920-tallet ved å bryte avtalen i fredsoppgjøret fra første verdenskrig idet Transjordan ble «arabisk Palestina» mens hele området vest for Jordan-elven ble «jødisk Palestina». Så når Barth Eide nå går inn for en tostatsløsning, så er det i virkeligheten en tre-statsløsning hvor palestinaaraberne får sin andre stat. Historieløst, rett og slett, fra vår regjering.

Det som videre er høyst kritikkverdig er området som Norge nå offisielt mener palestinaaraberne har krav på. Judea og Samaria – det som mange i dag betegner som Vestbredden etter at Jordan gav området nytt navn under deres okkupasjon fra 1949 til 1967 – er uten tvil folkerettslig Israels land. Så en overdragelse av dette området kan den norske regjering gjerne mene noe om, men det er kun Israel selv som har myndighet til å avstå land til andre. Og det faktum at Israel i dag har gjeldene grenseavtaler med Jordan og Egypt spiller visst ingen rolle for vår regjering. Videre ser det ut til at vår regjering mener at et flertall i FNs generalforsamling har myndighet til å gi araberne «Vestbredden». Det korte svaret på om FN kan gjøre slik er: Nei.

Hva med Gaza-området? Vel, statsminister Sharon gav dette til araberne i 2005. Å ta for seg det totale vanstyret og terrorvirksomheten som er kommet i Gaza i etterkant fra Hamas, er det ikke plass til her.

Regjeringen sier at «avgrensningen mellom staten Palestina og staten Israel bør basere seg på grensene fra før 1967». Er de ikke klar over at dette ikke var grenser, men midlertidige våpenhvilelinjer, noe araberstatene omkring Israel var svært nøye med å poengtere? Jordans okkupasjon av Vestbredden og Egypts okkupasjon av Gaza i 19 år ser ut til å være glemt fullstendig. Glemt er også det faktum at palestinaaraberne i denne perioden ikke på noe tidspunkt fremmet krav om en egen stat i dette området.

At beslutningen fra regjeringen kom samme dag som Israel frigjorde videoen fra Hamas-terroristenes tilfangetaking og voldtekt av fem israelske kvinner gjør ikke saken bedre. Så spørsmålet er om regjeringen går for opprettelsen av en palestinsk stat hvor dagens «palestinske» styresmakter støtter drap, avkapping av hoder, kidnapping, voldtekt og brenning av jøder. Og for ordens skyld: støttet av 80 prosent av innbyggerne i Gaza og «Vestbredden».