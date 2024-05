Og jeg har alltid vært opptatt av at det offentlige må legge til rette for at vilkårene for den type aktivitet muliggjøres gjennom blant annet finansielle bidrag og anlegg. Spesielt har jeg vært opptatt av at barn og unge gjennom gode anlegg og engasjerte frivillige får anledning til å utvikle seg i ulike positive aktiviteter.

Så hva bidro så til min politiske interesse? Jo, fram mot lokalvalget i 2019 ble planene om å bygge en kunstsilo en varm politisk potet, og ikke minst et stort samtaleemne i byen. Det at milliardær Nicolai Tangen ville forære deler av sin store og verdifulle kunstsamling til hjembyen Kristiansand var forlokkende, og dette skulle altså da samles i den gamle kornsiloen på Silokaia. Dette hørtes interessant ut, men så var det finansieringen, da. For da det ble kjent at det offentlige inkludert kommunen skulle bidra med et betydelig antall millioner, startet debatten. Og jeg som var opptatt av at de ulike frivillige organisasjonene, og som nevnt spesielt dem rettet mot barn og unge, burde tilgodeses med økte midler, var naturlig nok skeptisk til at siloplanene ville spolere mulighetene til det. Så jeg engasjerte meg sterkt i debatten og stilte til valg for Demokratene i 2019 da nettopp motstanden mot kunstsiloen var en viktig sak. Og utrolig nok fikk vi den gang inn 10 representanter blant de 71 i bystyret, og jeg ble altså en av dem. At jeg senere i den bystyreperioden skiftet parti til KrF er en annen sak. Og jeg skal villig innrømme at jeg helt inntil ganske nylig har fortsatt min motvilje til at kommunen skal bruke millioner på kunstsiloen.

Jeg er i denne perioden 1. vara for KrF til bystyret, og jeg har tilgang til mye informasjon om politiske saker som diskuteres. Og jeg får med meg argumentasjoner i ulike kontroversielle saker, også hva som bevilges til organisasjoner innen kunst, kultur og frivillige organisasjoner. Og etter hvert har jeg tenkt over følgende: Hva er et gode for byen vår? Hva vil være en berikelse for byen vår? Kanskje er det ikke enkelt å sette det ene tiltak opp mot det andre, jeg tenker da bevilgning til kunst/kultur opp mot idrett/frivillighet?

Jeg vil stå på videre for at idretten og frivilligheten skal få stadig bedre vilkår, og jeg vil alltid jobbe for at midlene får en mest mulig rettferdig fordeling, men jeg må innrømme at jeg nok har hatt en noe negativ holdning til hva kunst og øvrige kulturtilbud betyr for byen.

For noen uker siden var jeg så heldig å få være med da vi i KrF fikk være med på en omvisning gjennom Kunstsilo ledet av Reidar Fuglestad. Dette var i anledning en storbysamling vi hadde i partiet vårt. Og jeg ble imponert over hva kornsiloen har blitt til, både arkitektonisk og innholdsmessig. Og bedre guide enn Fuglestad kunne vi ikke få. Og for en samling av Tangens kunst og andre kulturskatter vi fikk oppleve!

At dette blir en berikelse for byen er uomtvistelig, så jeg tror neppe cruiseanløpene og antallet tilreisende blir færre de neste årene. Og ikke minst bør det være en attraksjon for byens befolkning.

Jeg er imponert over hva Fuglestad og hans team har fått til.

Så beklager, Nicolai Tangen og Reidar Fuglestad med flere, jeg har tatt feil, dette ser jeg fram til, og dette vil sette Kristiansand ytterligere på verdenskartet!