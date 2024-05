Vi har en haug med gutter som er født i -06 og senere som spiller mer eller mindre fast i sine klubber. Når vi ser til Start er det ingen, ikke en gang nå som klubben er i OBOS. Gregersen, snart 20, er vel den yngste. På benken satt det 17-åringe stortalentet Marius Nordal hele kampen.

Nordal er en av de beste -07-angriperne i landet, og jeg tror han er den beste angriperen i Start. Jeg har fulgt med på ham i flere år, og har sett et fantastisk talent. Han kan definitivt spille i alle de offensive posisjonene. At Start vil være forsiktige med ham skjønner jeg, for han har vært mye skadet. Men når han blir tatt ut i kamptroppen mot Ranheim går jeg ut fra at han er i stand til å spille deler av kampen,

Mot Ranheim jaget Start et mål. Og de brant en haug med sjanser. Og på benken satt altså stortalentet Nordal. Jeg fatter ikke at han ikke kom innpå den siste halvtimen. Det hadde vært interessant å høre treners forklaring.