10. april 2024 hadde formannskapet besøk av politiet som informerte om vold, rus og kriminalitet i Kristiansand. Politiet er tydelige, de anbefaler ikke utvidet skjenketid fordi de frykter mer vold, bråk, skader og større belastning på helsetjenester. Bare en uke senere i et nytt formannskapsmøte ber Høyre om at vi lytter til et samlet næringsliv som ønsker en utvidet skjenketid. Det er jo påfallende at samme parti ikke vil lytte til helsevesenet, politi og AKT som har kommet med sine høringer, slik de ellers lytter til vårt dyktige politi og helsevesen. Onsdag 24. april kommer saken til bystyret, og det blir svært interessant å se hvem som vil ivareta de som trenger det mest.

Frp mener at vold og utvidet skjenketid ikke har noen sammenheng. Selv små endringer i stengetiden på skjenkesteder har betydning for antall voldstilfeller. En times økning i skjenketiden fører i gjennomsnitt til 17 prosent flere voldstilfeller på nattestid i helgene. Dette viser en forskning fra Statens institutt for rusmiddelforskning SIRUS, hvor 18 norske byer er med, også Kristiansand (undersøkelse om sammenhengen mellom skjenketider og vold). – Vi finner en klar sammenheng mellom slike små endringer i skjenketider og antall voldstilfeller, sier Sirus-forsker Ingeborg Rossow.

Vi i KrF savner høringsuttalelsene fra bedrifter og organisasjoner som jobber med rus og alkohol. Spør vi direkte, er svarene tydelige. Utvidet skjenketid ønskes ikke velkommen, svarer samtlige. Økt tilgjengelighet gir økt forbruk, mer misbruk og mer vold. Byens uteliv sier selv at de går glipp av ca. 25 prosent av omsetningen ved å stenge kl. 02, i stedet for kl. 03. Et tall som virkelig bekymrer, for er ikke det de samme gjestene som da skal konsumere 1/4 av kveldens omsetning på én time? Selv ikke ansatte i byens uteliv ønsker denne utvidelsen, ifølge Fellesforbundets høringssvar. I en ideell verden skulle vi gjerne hatt åpent hele natten, men de samfunnsøkonomiske konsekvensene blir for store.

Som politikere blir vi ofte etterspurt om vi har konkrete tiltak for å møte kommunenes utfordringer. Skjenketiden er et konkret tiltak. Vi har verken økonomi til å utvide helsetjenestene, AKTs rutetilbud eller politiressurser. KrF vil lytte. Lytte til faginstansene. Lytte til de som kanskje ikke roper høyest, men som kanskje er de som trenger det mest.