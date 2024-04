I dag er det Agder Kollektivtrafikk (AKT) som definerer rutetilbud, priser og frekvens. Om Evje og Hornnes kommune aldri så mye ønsker, blir det neppe gjennomslag noen gang for en gjenoppstått rutebilstasjon i sentrum om ikke AKT vil.

I sin tid var det behov for å tilføre bilruta kapital og friske penger. Skiftende økonomiske tider og resultater gjorde det nødvendig. På den tiden var også rutebildrift i Setesdal monopolvirksomhet. Det var ikke andre tilbydere. Den tid er heldigvis over. Motivene og argumentene for kommunalt eierskap i bilruta tilhører en svunnen tid.

Nå erfarer vi også at bilruta ønsker å satse offensivt i turbussbransjen. Vi ønsker dem lykke til, men det bør aktualisere en debatt i hver og en kommune om fortsatt å eie aksjer i bilruta. Er det rett at kommunalt eierskap skal være et bidrag i konkurranse med helprivate aktører? Personlig vil vi sammenligne situasjonen med om Evje og Hornnes kommune skulle eie aksjer i Evje Bygg AS, men ikke i KW-bygg AS, Smeland Byggservice AS eller andre byggefirma. Det ville vært svært uheldig når kommunal byggeaktivitet skulle ut på anbud eller byggetjenester skulle bestilles.

La det være klart: Vår oppfordring er at kommunene må selge sine aksjer i bilruta. Snarest.

Vi er eiere av flere turbussvirksomheter med hovedkontor på Evjemoen, blant annet Risdal Buss AS. Nå møter vi ny konkurranse fra en delvis kommunalt eid og nyetablert aktør. Attpåtil deleid av vår egen kommune. Vi ønsker alltid våre konkurrenter lykke til – vi har tro på at konkurranse skjerper oss til å yte bedre og vi har tro på vår egen evne til å konkurrere. Ikke minst har vi tro på våre kunders rett og evne til å velge det beste tilbud.

Nå erfarer vi også at bilruta ønsker å satse offensivt i turbussbransjen. Vi ønsker dem lykke til, men det bør aktualisere en debatt i hver og en kommune om fortsatt å eie aksjer i bilruta, skriver Olav Lj. Risdal (t.v.) og Tom Roger Øydne i Risdal Buss. Foto: Olav Breen

Enkelte har ment at vi ikke bør ytre oss om dette offentlig, i og med våre interesser i samme type virksomhet – og i konkurranse med – bilruta. Feil, vi liker å ytre våre meninger og å møte eventuelle meningsmotstandere i åpent lende. Vi har ingen skjulte motiver.

Våre hatter i bransjen bør ikke være et større problem for oss enn for andre. Vi er kjent med at Agder fylkeskommune sonderer muligheten for tomtekjøp til bussdepot her i området. Et depot som skal stilles til disposisjon for anbudstilbydere ved kommende anbud på rutetrafikken i Setesdal.

La det være klart: Vår oppfordring er at kommunene må selge sine aksjer i bilruta. Snarest. Aksjene må på lovlig vis selges til markedspris uten rabatt til enkeltaksjonærer, ledelse eller ansatte. Noe annet kan være misbruk av offentlige midler. Bilruta som selskap bør ønske seg aksjekjøpere med tilgang på kapital, nettverk og kompetanse. Kanskje minst av det siste. Selv om tidene raskt kan skifte, vitner selskapets utvikling de siste årene om god kompetanse i ledelse og hos de ansatte.

LL Setesdal Bilruter er et flott selskap. Vi er stolte av å være sambygdinger og konkurrenter, men rett skal være rett – bilruta bør ikke være deleid av kommunene. Setesdal interkommunalt politisk råd (regionrådet) solgte sine aksjer for en tid tilbake, visstnok etter å ha tapt innflytelse og styreplass i bilruta. Kommunene møtes jevnlig i regionrådet. Der kan de samles om en felles salgsprosess. Antakelig vil det gi best pris for aksjene. Lykke til!