Mitt anliggende var Fædrelandsvennens (FVN) «hvitvasking» av et Id-arrangement i Odderøyhallen, hvor jenter og kvinner var gjemt bort bak et forheng og hverken skulle fotograferes eller sees. I Norge i 2024! Og hvor jeg trakk linjene til jenter og kvinners vanskelige stilling i islam. FVNs reportasje underbygget dette synet, bevisst eller ubevisst.

Du burde lese NRKs reportasje fra lørdag 13/4, om Fatima som ble bragt fra Norge til et land i Midtøsten og tvangsgiftet, 14 år gammel. Eller NRK Brennpunkts dokumentarserie Ære. Disse reportasjene viser litt av utfordringene muslimske jenter og kvinner står overfor. Og hvorfor kan ikke kvinner og menn be sammen på en familiefestdag i Norge i 2024? Det er et svar som ofte går igjen om du spør muslimsk menn. Ved å be i samme rom vil det bli en urolig atmosfære og mennene kunne få syndige tanker! Det er selvfølgelig ikke bra når Allah skal være i sentrum. Kvinnenes tanker spiller jo mindre rolle.

Det er en gjennomgripende holdning i islam at mannen bestemmer og at jenter og kvinner skal innordne seg og opptre og kle seg ærbart. Det er ingen slike krav til gutter og menn, selvfølgelig. Et annet gjennomgående trekk ved islam er at jenter og kvinner er svake og lette å lede og derfor trenger beskyttelse av mannen. Mannen er kvinnens formynder og hun skal adlyde og tjene. Profeten (Budbringeren) har selv bygget opp under denne myten, det samme gjør Koranen. Kvinner kan ikke lede, sier Profeten, for de mangler forstand. Ja, da så, da får mannen ta styringen og det har han sannelig gjort i islam.

FVNs reportasje er en parentes i denne sammenhengen. Men, den bygger opp under det overordnede bildet og jenter og kvinner i islam trenger vitterlig all den støtte de kan få.