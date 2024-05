Endelig et positivt innlegg om Sørlandsbanen!

Administrerende direktør i Go-Ahead Norge, Emil Eike, skriver i Fvn at: «Vi har sendt Bane NOR en liste med over 150 tiltak som vi har samlet. Både Bane NOR og vi ser nå på hvilke av disse tiltakene som vil kunne ha best effekt.»