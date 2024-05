NTB skrev nylig om at svært mange barn ikke kan svømme. De som ikke kan svømme, har ofte foreldre som heller ikke kan svømme.

For å være godkjent som svømmer, må du sammenhengende kunne svømme 200 meter og være trygg i vannet. Flere skolefolk har skrevet om dette i denne avis. De trekker fram at Aquarama ikke er tilgjengelig for alle og at prisen er for høy. Alt for mye ansvar er lagt på skolene og innendørs opplæring. Det foregår heller ingen svømmeopplæring innendørs i skoleferien.

I de deler av landet som har best svømme-opplæring, er det flere som lærer å svømme før de begynner på skolen. En må merke seg at de som har tilgang til enkle, rimelige svømmehaller, har best resultater. De senere årene har skolene valgt å benytte innendørs anlegg til svømmeopplæring. En har helt glemt at svømmeopplæring også kan foregå utendørs.

De som vokste opp i Kristiansand før det kom svømmehall, fikk opplæring utendørs. Både i Auglandsbukta, Stampa, Tretjønn, Blomsbukta og Bertesbukta var det svømmekurs hele sommeren. I Bertesbukta gikk svømmelæreren med en lang stang med bøyle langs bryggene. Barna var helt trygge og lærte fort å svømme. Svømmelærere var idrettsfolk, speiderledere, politi og frivillige kvinner og menn. Foresatte la vekt på at barna skulle kunne svømme og være trygge i vannet før de begynte på skolen.

Vi må få et nytt organ som har ansvar for svømmeopplæringen. Vi har mange kompetente fagfolk, og svømmeopplæring må foregå hele året.