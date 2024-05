Denne skandalen blir ikke mindre ved at Høyres fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, nå dessverre åpner for å sette opp bommer på gamleveien mellom Kristiansand og Mandal. Kleppelista vil på det sterkeste advare mot en slik hodeløs bompengeløsning.

For husk at i tillegg til dette så vedtok Stortinget den 23. mai 2023, med helhjertet støtte fra de mange partiene på Stortinget som «elsker» bompenger med: Høyre, Ap, Sp og KrF i spissen – at bilistene som ferdes i og rundt Kristiansand, nå får en ekstra regning på hele 5,7 milliarder i bompenger.

Det er et trist faktum at ti nye bomstasjoner i og rundt Kristiansand, og en innføring av bompenger på gamleveien mellom Kristiansand og Mandal vil medfører at privatøkonomien i en ekstrem dyrtid til folk blir enda dårligere – og at mange arbeidsplasser grunnet dette dessverre vil gå tapt.

Fylkesordfører Arne Thomassen: Det en kjent sak at altfor mange nordmenn er på «felgen» og sliter hardt med å få pengene til å strekke til i statsminister Støre og finansminister Vedums Norge. At du som Høyre-mann også elsker bompenger og er med på denne bompenge «galeien» som medfører flere bomstasjoner, rushtidsavgift og økte bompenge priser, er svært skuffende, uforståelig og trist.