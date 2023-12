Men nå gjør hun og de andre små partiene på Stortinget et heroisk forsøk på å stoppe Høyre og regjeringspartienes forsøk på å svekke de demokratiske prinsippene i Norge i forbindelse med endringer i smittevernloven og beredskapsloven. Endringer som reduserer Stortingets makt i forbindelse med f. eks. pandemier. Det kan virke som de toneangivende i Ap, Sp og Høyre er mer opptatt av makt og hemmelighold enn det som godt er i et åpent demokrati. Det er ikke mange ukene siden regjeringen fikk kraftig kritikk i forbindelse med ønsket om å innskrenke muligheten til innsyn i offentlige journaler. Et innsyn som dette året har gitt utallige skandaler som politikerne helt klart gjerne ville vært foruten.

Regjeringen måtte trekke forslaget. Vi har en statsminister som i sin tid ikke klarte, da som utenriksminister, å være prinsipiell i forbindelse med ytringsfrihet og karikaturstrid. Og vi har en leder av Høyre som ikke var særlig nøye på hverken smittevernsregler som resten av folket måtte følge, eller habilitetsregler som en statsminister bør ha kontroll på. Så sånn sett er det jo forståelig at det var et ønske om mindre innsyn. Det er å håpe at enkeltrepresentanter i de tre partiene denne gang stemmer for å forsvare demokratiet vårt og står opp mot den eventuelle partipisken.