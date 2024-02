Stadig åpnes det nye restauranter og serveringssteder som enten er utilgjengelig for de rullende, eller krever alternativ adgang. For ved flere av byens restauranter må de rullende ta bakveier, via kjøkkeninnganger eller alternative ordninger som gjerne går forbi søppel og skrot. På Siste stedet som åpnet nå må man booke og kommentere at du trenger heis, først da får du info om hvordan du skal finne frem. Er det et impulsbesøk så kan andre gå inn å spørre om det er ledig bord, det står ingen info på utsiden om hvordan en i rullestol skal få info om hvordan komme inn.

I Norge i dag er det rundt 4 i timen som får hjerneslag, og noen av disse ender opp med et behov for en rullestol for å komme seg rundt. Det skal også bare et stup til, en sykkelvelt eller lignende, så kan du være maks uheldig å knekke noe slik at du også bli avhengig av rullestol eller rullator for å komme deg rundt du også.

Etter mitt hjerneslag i 2010 er jeg glad for at jeg kan gå noe, men på dårlige dager så trenger jeg også hjul for å komme meg rundt og siden den gangen har jeg selv fått kjenne på følelsen av å bli møtt av trapper, trille igjennom kjøkkeninnganger, forbi stinkende søppellukt, har måtte vente til personalet fikk ryddet vei så det ble plass til stolen.

Snart er det Valentinsdagen, og se for deg å være ung, usikker og skal være med på en middags date, fint kledd, klar for en hyggelig kveld, så kommer dere til restauranten og blir møtt av ei trapp, dere blir guidet via kjøkkeninngangen og kommer inn via bakdøren.

Eller at du var så heldig at du kunne trille inn til bordet via en inngang i kjøpesenteret, men etter en lang og hyggelig middag så er senteret stengt å du må bæres ned trappa fordi det ikke finnes universelt utformet inngangsparti til serveringsstedet.

Vi i Norges Handikapforbund får ofte kommentarer som at «Alt kan ikke være tilgjengelig for alle», men den holdningen håper jeg vi kan få begravd snart, for plutselig kan det være du, eller en av dine nærmeste som kunne trengt dette. Jeg vet at det er flere aktører som ønsker å tilrettelegge, men blir stoppet av byråkratiske hindringer som gjør ting vanskelig. Jeg skulle ønske de var litt mer løsningsorienterte og så etter løsninger fremfor hindringer.

Jeg håper også at politikerne kan sette i gang med å få inn i vilkårene for å få serverings- eller skjenkebevilling, så skal inngangspartiet være universelt utformet, og ha minst 1 HC toalett.

Dette er noe kommunen kan velge å ha i sine vilkår, men dette alene endrer ikke de som eksisterer i dag, men det betyr at nye serveringssteder må sørge for at inngangen og det kan bli tilgjengelig for alle. Over tid så vil dette bidra til en mer inkluderende by for alle.

De har klart å få det til på Akershus slott blant annet, der er det heis og nærmest usynlige løfteplatformer. Ofte er det nok å fjerne stein/asfalt, fylle på sand og bygge opp, så er det tilgjengelig.