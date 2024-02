En må ha evnen til å se saker og stridigheter fra to sider. Det er tragisk å se ensidigheten til NTB, VG, Dagbladet og Fevennen. Dette resulterer i det hat som har bygd seg opp mot den jødiske stat.

Jeg vil derfor anbefale å se eller høre Bill Maher sine tanker om konflikten. Hans tanker kan sees på Youtube. Hans 8 minutter lange tale fikk drøyt 2,7 millioner visninger på 3 uker. La meg bare sitere et par argumenter. Etter andre verdenskrig ble 12 millioner tyskere presset ut fra Russland, Polen og Tsjekkoslovakia. En million grekere ble dyttet ut av Tyrkia i 1923. En million ghanesere måtte ut av Nigeria i 1983. Nesten en million franskmenn måtte ut av Algerie i 1962. Nesten en million syriske flyktninger fordrevet til Tyskland for 8 år siden. Ingen vet mer om det å bli fordrevet enn det jødiske folk. Hva er så spesielt med de 711.000 arabisk/muslimske flyktninger fra 1948? Det var avtaler på bordet om å dele rest Palestina i 1947, 1993, 1995, 1998, 2000, 2008. Og Øst-Jerusalem kunne være hovedstad i en palestinsk stat hvor Arafat ble tilbudt 95 % av Vestbredden, men sa nei. Saken er at mange av de arabiske lederne vil ha alt - fra elven (Jordan ) til havet. Hvorfor? Islam! Sitat slutt.

I Hamas sitt emblem finner du et kart over et «Hamastan» fra elven til havet. Dette ved siden av to sverd og Al Aksa-moskeen. Skolebøkene i de palestinske områdene er ingen «søndagsskole». I de finnes ikke landet Israel. I April 2021 fordømte EU-parlamentet UNRWA for hatefullt skolemateriell, og reduserte støtten Norge som leder av støttegruppen fylte opp. Får de ytterliggående islamske lederne viljen sin vil det bli helt jødefritt i Israel, likesom i Gaza og i A- og B-områdene i Judea og Samaria.

Hvorfor hører vi ikke at det daglig sendes ut raketter fra Gaza? Hvordan hadde vi i Norge som nasjon reagert dersom mer enn 11500 raketter var sendt inn over Norge i løpet av to måneder fra 7. oktober til 8. desember? Dette etter et terrorangrep 7. oktober som var 15 ganger verre enn Utøya. Israel har et rakettskjold som skyter ned en god del av rakettene som daglig skytes mot dem. Ta så med at to ganger antall drepte i Utøya fremdeles etter tre måneder er i fangenskap. Ta så med at 50 mil med tuneller under bakken ikke er brukt til å beskytte egen befolkning men for å huse drøyt 30000 Hamas-terrorister som skyter mot Israel. Ta så med i beregningen at det er ikke nok at Hamas satte det hele i gang. De ønsket også å fortsette.

Hvem var det som ikke ville forlenge fange-utveksling? De begynte i stedet å sende ut raketter. Hvorfor gjør de det, når de vet om lidelsen for sitt eget folk? De stoler på at verdensopinionen skal se på Israel som den store stygge ulven. De satser stort på å sende ut reportasjer med lidelse. Disse er nok i stor grad redigert og godkjent av Hamas. Hvordan kan jeg si det?

Legg merke til at det kommer ikke ett, jeg gjentar, ikke ett negativt ord ut mot Hamas sitt styre inne fra Gaza. Hvor er opinionen til Hamas? Media har ingen problem med å intervjue alternative holdninger inne i Israel . Sist valg i Gaza var i 2006/ 2007. Tror dere opposisjon får taletid? Hvorfor hører vi heller ikke om alle de rakettene som Hamas sender ut som går feil og havner innfor Gazas grenser? IDF mener at antallet per 1. januar er ca 1300. Hvor ofte har du hørt en innrømmelse om raketter som har rammet egen befolkning?

Hvem er det ved siden av Hamas og PLO som applauderer all den ensidige nyhetsdekningen? Iran er nok den nasjon med de største økonomisk og materielt bidrag mot den jødiske staten. Så de må være storlig fornøyd. I 1980 - 88 hadde vi Gulfkrigen med Iran og Irak som hovedmotstandere. Det ble en krig med en million drepte. Iran støttet fra 2011 også Bassar al- Assads borgerkrig i Syria som resulterte i 500.000 drepte og førte 23 millioner på flukt. Den samme Bassar al- Assad og PLO sin leder Abbas fornekter begge Holocaust. Iran er også største støttespiller økonomisk og materielt til Islamske Hizbollah i Libanon, som igjen støtter Hamas.

Målet for prestestyret i Iran er klart; enda en islamsk stat med Sharia, fra elven (Jordan) til havet.

De har ingen plass til en jødisk stat.