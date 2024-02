På tross av 148 millioner i statlig støtte så prosjektet ut til å strande. Sist uke meldte så Fædrelandsvennen at selskapet Greenstat bak prosjektet, har fått tilført 150 mill fra et fransk selskap, og tar prosjektet på Fiskå videre. Dette bør bekymre mange.

Først litt om hydrogen som energibærer:

Hydrogen er ingen energikilde, kun en energibærer på lik linje med batterier. Man bruker her strøm fra nettet til å produsere en mobil energikilde. Total-effektiviteten, dvs. den energien man bruker på å lade (eller produsere hydrogen) sett opp imot den mekaniske effekten man får ut på hjul eller propell, er 77% for batteridrift, men kun 30% på hydrogendrift. Det betyr at dersom man bruker 1 kW strøm til å produsere hydrogen, får man kun ut 0,3 kW til drift. (70% tap). Grønn hydrogen produseres enkelt ved elektrolyse av vann.

Hydrogen er således en svært lite effektiv energibærer.

Den største ulempen med hydrogen er den ekstreme eksplosjonsfaren dette grunnstoffet har. Hydrogen går også under navnet knallgass, og det er ikke uten grunn. Den 15 juni 2020 eksploderte et kontorbygg på Andøya i Kristiansand. Det viste seg at sprinkleranlegget i bygget, som besto av galvaniserte rør med vann i, etter noen år hadde dannet noen små gram med hydrogengass i rørene. (Galvaniserte rør ble forbud etter dette). Fagfolk tappet ned anlegget og den lille gassmengden som da kom ut av rørene, ble sannsynligvis antent av statisk elektrisitet, og det ble en gigantisk eksplosjon som påførte noen folk og bygget store skader. Hydrogengass brenner med svært høy temperatur og kan forårsake store skader, selv i små mengder.

Historiens luftskips-epoke var også avhengig av hydrogengass som oppdriftsmiddel og denne epoken var over da hydrogenet i luftskipet Hindenburg eksploderte i 1937.

Fabrikken som planlegges på Fiskå skal i første omgang produsere 8 tonn hydrogen i døgnet som etter planen skal utvides til 24 tonn i døgnet.

Eksplosjonsfaren:

Hydrogen er et meget brannfarlig og eksplosivt stoff. Kald gass kondenserer luftens fuktighet til tåke og kan dermed bli liggende i lave områder. Gassene gir sammen med luft raskt eksplosive blandinger (knallgass) som meget lett kan antennes.

En annen betydelig ulempe med Hydrogen er at ved atmosfæretrykk så har en kg hydrogen et volum på over 10 000 liter. 1 kg bensin har til sammenlikning et volum på 1,3 liter. Det betyr at hydrogen må lagres under svært høye trykk for å kunne brukes som mobil energikilde. Ved 350 bars overtrykk kan man få en kg hydrogen ned i 28,4 liters volum. Økes trykket til 700 bar, klarer man seg med 14,2 lites volum. Det er ikke uproblematisk rent material-teknisk å komprimere og lagre hydrogen under så høye trykk.

1 kg hydrogen er svært energitett og kan gi ca. 33 kWh energi som er 2,8 ganger mer enn tilsvarende mengde bensin, dette gjør at hydrogen kan virke attraktivt som energibærer.

Sprengkraft:

TNT-ekvivalent er en mengdeangivelse som brukes til å beskrive energien som frigjøres i eksplosjoner og brukes som et tall for å sammenlikne den potensielle sprengenergien i ulike stoffer. Energien som frigjøres når 1 kg hydrogen antennes tilsvarer hele 28,6 kg TNT.

La oss anta at fabrikken som planlegges på Fiskå vil lagre noe hydrogen i forbindelse med den planlagte produksjonen. Det er sannsynlig at den daglige produksjon på 8 tonn hydrogen vil kunne bli lagret på stedet. 8 tonn hydrogen har da en sprengkraft lik: 228 ton TNT.

For å sammenlikne den potensielle eksplosjonsenergien som dette representerer er det vært å merke seg følgende: USA største konvensjonelle bombe GBU-43/B (Mother of all bombs) har en sprengkraft lik 11 ton TNT. 8 tonn hydrogen lagret på Fiskå har da en potensiell sprengkraft lik 20,7 ganger denne bomben. Tomahawk-raketten har sprengkraft lik 0,5 ton TNT. 8 tonn hydrogen lagret på Fiskå har da en potensiell sprengkraft lik 456 ganger denne kraftige cruise raketten. Oklahoma bombingen: sprengkraft: 2,5 ton TNT som drepte 168 personer. Dagsproduksjonen på Fiskå på 8 tonn hydrogen har da en potensiell sprengkraft på 91 ganger mer enn denne kraftige bomben.

Veien videre:

Det er flere aspekter rundt Hydrogen som må belyses før et slikt anlegg kan plasseres i et tett befolket område. Det man kan stille spørsmål ved er om det i det hele tatt er foretatt en kvalifisert risikovurdering ved å tillate en slik plassering. Det å lokalisere en så høypotensiell eksplosjonskilde med tilhørende prosesser, kloss opp i tett bebyggelse, syntes å være lite gjennomtenkt. Det er ikke formidlet noen opplysninger rundt risikovurderingene knyttet til plasseringen og den planlagte utbyggingen.

I mye av det som har vært skrevet så langt om hydrogen som energibærer, virker det som om dette blir betraktet som like greit å håndtere som vanlig bensin eller diesel. Det er det på ingen måte.