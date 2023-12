Men jeg forundres over at ikke godtgjørelsene til politikerne behandles med den samme nøye vurderingen til samme tid. Det er riktig og viktig at vi trenger politikere for å ha et godt, velfungerende demokrati og at de som vil påta seg belastningene blir honorert. Men de må kunne vurderes i sammenheng med kommunens budsjetter og bli behandlet samtidig.

F.eks. ville sikkert ca 20% reduksjon i politikernes honorarer medføre at byens beboere, som trenger dette for kortere eller lengre tid, fikk bedre sosiale tilbud enn de som nå fremkommer i pressen. Her vil jeg legge ekstra stor vekt på skole og barnas oppvekstmiljø. De er framtiden! Politikerne fordeler jo de samme pengene. Selv om de fylles opp i forskjellige budsjettposter så er det de samme pengene og de samme politikerne som bestemmer.

En kraftig gjennomgang av honorarene burde være selvfølgelige når kommunens økonomi er kritisk vanskelig og store nedskjæringer og endringer av tjenestetilbud er så sterkt påkrevet. Snu alle steiner!