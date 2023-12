Klubben kaster helt unødvendig ut ca 2 mill kroner av vinduet. Samtidig skal alle andre kostnader kuttes til beinet.

Men beslutningen har mye alvorligere konsekvenser enn de kortsiktige.

I en prestasjonsgruppe påvirkes motivasjon av de ytre omstendighetene om man vil eller ikke. Motivasjon er den viktigste driveren i forhold til å skape mestring og utvikling. Dette er godt dokumentert i idrettspsykologien. Vi snakker om bevisste og underbevisste prosesser. I en svært lojal spillergruppe kan vi prøve å forestille oss hva som skjer når Magni forsvinner. Spillere vil ønske seg bort. Spillere som ikke reiser vil være mindre motiverte.

Kultur har ofte stor betydning i ansettelsesprosesser. Spesielt til stillinger som krever høy kompetanse. Spørsmålet er hvem som vil velge IK Start i konkurranse med andre fotballklubber i fremtiden. I klubben vår har det blitt kultur å si opp kontrakter og arbeidsavtaler før kontrakten går ut. Historien gjentar seg. Hvilken klubb ville du ha valgt når betingelsene ellers er like? En klubb som klarer å jobbe langsiktig med et bevisst forhold til kontinuitet? Eller en klubb hvor du sannsynligvis mottar en usaklig oppsigelse før kontraktstidens utløp?

Klubbens etikk og moral vurderes i mange sammenhenger. At klubben klarer å etterleve sine verdier står sentralt i forhold til om man velger å bruke sponsormidler samt hvor mye man ønsker å bruke. Etterlever vi dagens verdier? Er oppsigelsen et signal om en klubb som prioriterer samhold? Bygger den tillit? Vi leverer ikke på verdistyring i det hele tatt. Poenget i denne sammenhengen er at også dette påvirker klubbens økonomi uten at det kan tallfestes. De største bedriftene (feks Vipers/DNB tidligere i år) er de som oftest stiller de strengeste etiske og moralske kravene.

Tydelige interne stridigheter både i styret og i medlemsmassen driver klubben i feil retning. Sosiale medier preges av steile motsetninger hvor man diskuterer person og ikke sak. En tråd har fort over 50 innlegg og flere hundre lesere. Dette er samfunnet vi lever i og ingens skyld. Men det er kort vei fra spissformuleringer til at man velger å ikke engasjere seg eller kjøpe billett.

Alt dette handler om styrets bevisste valg og prioriteringer. Det verste vi kan gjøre som medlemmer er å feie problemet under teppet. De ansvarlige må ta på seg dette ansvaret. Samtlige i styret som rakte opp hånda må innrømme at de var med på dette slik at vi kan vite hvem de er før vi går til valg på årsmøtet.

Dette handler nemlig mest av alt om at dersom vi hadde beholdt Magni Fannberg så kunne også ha tilbudt jobb til Erik Mykland og Rune Hægeland. Det er nemlig DET prioriteringer handler om. Å se konsekvensene av de valgene man gjør.