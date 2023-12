For det første gjelder dette de 9000 ansatte. Flertallet i bystyret og administrasjonen forteller gjentatte ganger at dette vil gå hardt utover de 9000. Noe som ikke rimer med virkeligheten. De fleste av de ansatte har faste arbeidsplasser i barnehagene, grunnskolene og helse- og sosialsektoren.

I dag lider de under at de har for lav bemanning til å løse sine oppgaver på en forsvarlig måte. Noe som fører til redusert motivasjon, stor slitasje og sykemeldinger.

De som kan bli berørt, er stabene til direktørene, de 38 kommunalsjefene, rådgivere, saksbehandlere, en del innenfor kultur og fagfolk.

Blant disse er der en del som kommer tilbake til bostedskommunen og slipper utgifter til reisetid til og fra jobb, bomavgifter og vanskelige parkeringsforhold. Dessuten er det ikke alltid jobbskifte er en belastning. Det kan simpelthen bidra til at en får nye utfordringer med spennende oppgaver og fellesskap.

For det andre er der nok et stort tall som til stadighet blir presentert som en stor belastning for innbyggerne i storkommunen. Det er de 400 mill kr. som event. skal brukes til å planlegge og organisere en eventuell adskillelse. Da må jeg for n-te gang repetere at det er et engangsbeløp som staten dekker, uten å belaste lommebøkene til innbyggerne i storkommunen.

Det er heller ikke sikkert det blir 400 mill kr. Statsforvalteren mente i sin utredning at det kunne bli mellom 250 til 400 mill kr. Så til slutt og rest kan det bli et lavere beløp enn flertallet av politikerne og administrasjonen i Kr. sand utbasunerer. I Haram, som skilte lag med Ålesund, ble sluttbeløpet på ca. 200 mill kr , og det var lavere enn det de hadde forutsett. Det er grunn til å tro at de som event. skal arbeide med adskillelse, kunne spare en del ved å snakke med de som utførte jobben for Haram og Ålesund.