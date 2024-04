Tirsdag 9. april hadde vi medlemsmøte og første treff i prosessen med å finne gode kandidater til stortingsvalget. Medlemmene i Kristiansand Arbeiderparti skulle løfte frem navn som nominasjonskomiteen kan ta med seg videre i arbeidet sitt, og i løpet av kort tid ble fem kvinner som bærer med seg en unik kombinasjon av erfaring, kunnskap og lidenskap trukket frem. Disse kvinnene er Jannike Arnesen, Mona Dia, Ida Hirts, Adriana Ruiz, og Neda Blakstad.

Deres engasjement for å gjøre samfunnet bedre og mer rettferdig er inspirerende, og deres innsikt i ulike områder av politikken gir dem en unik evne til å adressere komplekse problemer på en meningsfull måte. Derfor er vi i Kristiansand Arbeiderparti så stolte av å ha mange dyktige kvinnelige medlemmer å velge fra når vi starter prosessen mot et stortingsvalg.

Tidligere i media har det vært mangelvare på kvinnelige navn når politisk redaktør Udjus spår hvilke kandidater som vil havne på den beærende stortingskandidatlisten. Da kan vi i Kristiansand Arbeiderparti være særlig stolte av den sterke representasjonen av kvinner som har blitt nevnt som representanter for våre verdier og vårt samfunn. Det å fremme kvinner er ikke bare et tegn på likestilling, men også en forståelse av den enorme verdien som ligger i å ha kvinner toppolitikere.

For viktigheten av å ha kvinner på topp i politikken kan ikke undervurderes. Kvinner bringer perspektiver, erfaringer og prioriteringer som ofte er annerledes enn menns, og dette mangfoldet er avgjørende for å sikre at politikken reflekterer behovene til hele samfunnet. Kvinner utgjør omtrent halvparten av befolkningen, og deres stemmer og erfaringer må gjenspeiles i beslutningene som tas på alle nivåer av samfunnet.

Når kvinner deltar aktivt i politikken, bidrar de ikke bare til å forme politikken i tråd med deres egne behov og ønsker, men de åpner også veien for andre kvinner til å følge etter. De fungerer som rollemodeller og inspirasjon for fremtidige generasjoner av unge jenter som drømmer om å gjøre en forskjell i samfunnet. Dette skaper en positiv spiral hvor flere kvinner blir oppfordret til å engasjere seg, og deres stemmer blir stadig høyere og mer innflytelsesrike.

Vi vet at veien til likestilling i politikken er langt fra ferdig, men hver gang vi ser kvinner som tar på seg lederroller og står frem som kandidater, tar vi et steg nærmere dette målet. Det er derfor vi i Kristiansand Arbeiderparti er så takknemlig for å ha så mange kvinnelige medlemmer å velge blant. Deres mot, dedikasjon og kompetanse er en påminnelse om den utrolige kraften som ligger i å gi kvinner muligheten til å delta fullt ut i samfunnet.

Sammen vil vi fortsette å kjempe for en verden hvor kvinner og menn har like muligheter og likeverdig representasjon i alle deler av samfunnet, inkludert i politikken. Heretter ser vi fram til å lese om alle de dyktige kvinnene på lik linje som mannlige kandidater i Fædrelandsvennen.