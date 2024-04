NVEs sitat er derimot galt. I en epost 3. april skrev de; "Nettselskapene skal utarbeide punktbaserte tariffer som skal refereres tilknytningspunktene, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 bokstav a. Hvert målepunkt er et tilknytningspunkt, som vil si at hvert enkelt målepunkt skal tarifferes.[...]Tariffering gjøres derfor ikke per bygning, men per målepunkt.". NVE bekrefter at nettleien vi betaler altså IKKE er for å få strøm overført til våre hus/boliger, men overført til våre MÅLERE. I en epost (2. april) skrev Glitre at "I perioden 2008-01.07.2022 bestod fastleddet på nettleien av et fastbeløp per måler." og at "Begge målerne ble derfor belastet likt fastbeløp for nettleie i denne perioden.". Glitre har rett i at det var vi - kunden(e) - som valgte å installere en ekstra måler. Igjen en bekreftelse at nettleie følger måler(e). Kommunikasjonssjef Nils Tore Augland hadde på sin side et innlegg her 5. april, med tilnærmet samme ordlyd. Han har helt rett i at "kunden har tatt et bevisst valg ut fra sin forutsetning.", og hans ulike grunner til hva som ligger bak en evt. beslutning om å installere flere målere er helt på nett (pun intended). Han skrev at undertegnedes påstand om at Glitre "dobbelt fakturerer nettleie er feil.", fordi de "følger lover og forskrifter som gjelder for alle nettselskap i Norge." Mitt utgangspunkt for nevnte "dobbeltfakturering av nettleie" er nettopp fordi nettleien følger måler(e) og ikke hus/bolig, så i mine øyne blir det skivebom å henvise til lovendringen av nettleien (nå delt opp i energi- og kapasitetsledd) i et forsøk på å motbevise nettopp slik "dobbelfakturering". Uavhengig av antall målere inne i boligen, brukes det like mye av strømnettet for å overføre strøm til bolig. Skjønt, nå er jo ikke denne avgiften i det hele tatt basert på transport av strøm, og man sitter igjen med en følelse om bukken & havresekken, jfr. Statkraft ("Norge AS") og dets massive omfang. Det er riktig nok individuelt, men ja det stemmer at redusering av antall målere KAN føre til et høyere kapasitetsledd. I vårt tilfelle vil Glitres inntekt bli mindre dersom vi fjerner den ekstra måleren. Konklusjon: Jeg etterspurte lovligheten i denne praksisen, og jeg fikk svar; Glitre og andre krever - med loven i hånd - inn nettleie pr måler. Det betyr ingenting hvorvidt jeg eller andre forbrukere anser dette som lureri/dobbelfakturering, nettleien er rett og slett avhengig av/basert på antall målere. Uansett, takk til både NVE og Glitre, som begge var raskt ute og besvarte meg.