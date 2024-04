Risør kommune er en slik utkant. Kommunen sliter med folketallet, med nyetableringer, med arbeidsledighet og utenforskap. I det hele tatt en kommune som trenger fylkeskommunal satsing!

Men et desidert lyspunkt er at Risør alltid har vært en skoleby. Det synligste tegnet er den flotte videregående skolen der den troner på Hønseheia, synlig fra og til alle kanter i byen.

Dessverre har det blitt en gjenganger gjennom åra at kommunen og distriktet lengst øst i Agder stadig må ruste seg til nye slag for denne skolen. I det gamle Aust-Agder gikk det lenge bra. Fylkespolitikerne ga etter for gode argumenter og kraftig mobilisering fra et samlet lokalsamfunn. Skolen overlevde og har levert gode resultater år etter år.

Men nå blåses det til kamp igjen. Det pågår en omfattende politisk prosess rundt skolen, som det heter. Dette året kan bli avgjørende. Nå i april skal skoletilbudet behandles i Hovedutvalget for utdanning og folkehelse i Agder. Til høsten skal skolens framtid avgjøres i Fylkestinget.

Når skolebyråkratene og fylkespolitikerne vurderer framtida til Risør videregående skole, ser de først og fremst til elevgrunnlag og økonomi. Det er et faktum at søkertallet til Risør videregående skole har gått ned de seinere åra. Kanskje ikke så rart når noen av de mest populære fagene er blitt borte og plassert hos naboskolene lenger vest. Det gjelder både helsefag, design og håndverk og nå sist mediefag.

Det kan saktens diskuteres hva som er høna og hva som er egget. Men det sier seg selv at interessen for å søke plass ved Risør videregående skole avtar når noen av de mest populære fagene forsvinner.

Budsjettet til Risør videregående skole er for småpenger å regne i det store bildet. Av de to og en halv milliard Agder fylkeskommune bruker på utdanning årlig går 41 millioner, eller 1.64 prosent til Risør Videregående skole. En nedlegging og overføring av lærere og elever til andre skoler vil koste like mye, kanskje mer.

Det nytter lite å sutre for å få politikerne til å synes synd på Risør. Tvert imot, det er en offensiv begeistring som må til for å overbevise fylkespolitikerne om at byen fortsatt fortjener sin videregående skole.

Skolen selv står fram som et godt eksempel Den har et usedvanlig godt læremiljø, høy trivsel og gode resultater. Skolen er elevenes og lærernes stolthet og en kjerneinstitusjon i hele lokalsamfunnet.

Men det trengs nye og djerve ideer som kan gjøre skolen mer interessant og spennende.

Skolen ligger der med vidt utsyn over Skagerak. Lag idrett med seiling som et nytt fag, se på mulighetene for maritim sjømat og havbruk. Og ta opp igjen ideen om kunstfag i kunstbyen Risør!

Det er ingen tvil om at yrkesfagene er populære og bør styrkes. Studieforberedende fag må opprettholdes og helse- og oppvekstfag bør igjen inn på programmet.

Så er det viktig at fylkespolitikerne løfter blikket. Det er god samfunnspolitikk å bevare skolen.

Risør uten en videregående skole er mindre attraktiv for bosetting og vekst, ikke minst vil kommunen miste kvalifisert arbeidskraft. Hele distriktet vil svekkes, ungdommen vil forsvinne.

Hvor blir det da av utkantsatsingen til Agder fylkeskommune?