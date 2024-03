Livet mitt har tatt en utrolig vending, og jeg ønsker å fortelle om hvordan fellesskap og idrett har spilt en sentral rolle i denne forandringen.

For noen år siden var jeg en ung mann som slet med å finne min vei. Men med tiden, takket være støtten fra arbeidsplassen min hos Båthuset og Fontenehuset, samt involveringen i idrettsklubben RIL, har jeg vokst både personlig og profesjonelt. Jeg har lært verdien av hardt arbeid og betydningen av å være en del av et team.

I RIL har jeg funnet min lidenskap. Jeg bruker fem timer hver dag i hallen, i tillegg til min vanlige hverdag, hvor jeg jobber med barn og ungdom. Det er fantastisk å se dem i aksjon på treninger og kamper. Som spiller og støttespiller for klubbens mange lag, finner jeg enorm glede i å bidra på og utenfor banen.

Målet mitt er klart: å få flest mulig barn og unge i Arendal og Kristiansand ut i aktivitet. Jeg tror på kraften av sport for å forme liv og bygge sterke samfunn. Jeg håper min historie kan inspirere andre til å ta steget ut i idrettens verden, enten som utøvere eller støttespillere.

Jeg har fått et lavterskel tilbud jeg aldri noen gang trodde jeg kom til å finne. Og jeg har et stort hjerte for dette.