Du kan ikke sammenslå Liverpool og Manchester United. Plassere min elskede nabo på sine siste dager på et sykehjem i Kristiansand? Evig forbannet etter det. Og min gode venn som jobbet som vaktmester på Lunde skole. Han var en del av tilhørigheten til skolen. Etter sammenslåingen møtes de i Kristiansand.

En dag her. En dag her. Det er penger Kristiansand vil ha, men jeg vet at det kommer en solskinnsdag. Søgne blir egen kommune igjen.