Man forventer en nøytral og saklig redegjørelse for konsekvensene av en deling. Jeg var spesielt interessert i mitt eget fagfelt barnehelse som er omtalt i kap. 4.2.5 «Konsekvensene ... for barne- og familietjenester». Folk i Søgne mistet som kjent sin lokale helsestasjon med tilstøtende tjenester til Nodeland etter kommunesammenslåingen.

Helsestasjonen er en av bærebjelkene i det offentlige helsetilbudet til barn og unge. Ifølge nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet skal helsestasjonen være et «lett tilgjengelig lavterskeltilbud for barn og deres foreldre». En viktig forutsetning for tilgjengelighet skal være "nærhet til kollektivtransport". Det skal være mulig å komme på helsestasjonen uten avtale – «drop-in».

I min jobb som barnelege møter jeg foreldre i Søgne som ikke kommer seg på helsestasjonen på Nodeland fordi det er for strabasiøst. Ofte er dette foreldre og barn som av ulike grunner har særlig behov for helsestasjonstilbudet. Dårlige bussforbindelsene fra Søgne til Nodeland førte til lang reisetid og stred imot prinsippet om lett tilgjengelighet. I dag er det opprettet bedre transport, men «drop-in» kan du se langt etter.

I konsekvensutredningen til Statsforvalteren nevnes utfordringen med lang reisevei for folk i Søgne, men i samme avsnitt tilføyes det: «Folkeaksjonen Ja til Songdalen i Kristiansand» har uttalt ... at Familiens Hus Vest på Nodeland (kommentar: helsestasjon Søgne/Songdalen med tilstøtende tjenester) har fått flere ansatte og nye lokaler etter sammenslåingen, og et større fagmiljø. De viser til at dette gjør det mindre sårbart for sykdom, og kvaliteten på tjenesten oppleves som bedre.»

Statsforvalteren baserer seg her på nokså løse påstander fra en aksjonsgruppe som har klare politiske motiver, og påstår at svakheten ved helsestasjonstjenesten oppveies med et styrket «Familiens Hus Vest». Men dette endrer jo ingenting vedr. problemet med lang reisevei og utilgjengelighet for folk i Søgne.

Konklusjonen til Statsforvalteren er: «Tilgang til noen tilbud og tjenester for sårbare barn og unge blir redusert eller kan måtte utgå ved en deling.» Denne konklusjonen er det ikke dekning for i rapporten. Hvilke tilbud til sårbare barn blir dårligere etter en deling? Med helsestasjon og familiesenter på plass igjen på Tangvall burde konklusjonen ha vært den motsatte - at tilbudet vil bli styrket.

Sårbare barn behøver ofte bistand fra PPT og barnevern. I rapporten beskrives disse tjenestene slik de fungerer i dag og slik de gjorde i årene før sammenslåing. Det kan ikke vises til store endringer, fordi tjenestene før sammenslåing var interkommunale. Rapporten nevner at en fraskillelse vil kunne innebære et «tettere lag rundt de sårbare familiene», altså bedre oppfølging. Dette kommer imidlertid ikke frem i konklusjonen.

Gjennomgangsmelodien i kapitlet om barne- og familietjenester er kommunalminister Sanders «mantra» for kommunesammenslåing: robuste tjenester. Underforstått at mindre kommuner gir dårligere tjenester fordi fagkompetansen blir sårbar med færre folk. Men hva menes med mindre kommuner ? Hvor er vippepunktet for kommunestørrelse for at antall ansatte i helse - og sosialtjenestene trumfer nærhetsprinsippet? Det er ikke drøftet i rapporten.

Hvis Statsforvalteren mener at gamle Søgne kommune med sine 11 000 innbyggere og Songdalen med 6-7000 innbyggere var «små kommuner» må det bety at de fleste kommuner i Agder står i fare for å gi innbyggerne sine for dårlige helsetjenester til barn. Min jobberfaring gjennom samarbeid med mange kommuner vest i Agder er at det ikke er noen direkte sammenheng mellom kvaliteten på helsetjenesten til barn og unge og kommunens størrelse. Det er andre forhold som spiller inn.

Statsforvalteren skulle levere et objektivt grunnlagsmateriale med fordeler og ulemper ved en kommunedeling. Rapporten virker imidlertid politisk farget og kommer med ubegrunnede påstander i favør av å beholde storkommunen. Det er bekymringsfullt. Jeg lurer på hvordan andre fagområder er omtalt.

Bekymringsfullt er det også at Statsforvalteren i sin høringsuttalelse til departementet om folkeavstemmingen skriver at alle innbyggere i Stor-Kristiansand bør få stemme ved det forestående valget: «Alle innbyggere som får sine framtidige tjenester, gebyrer og sin eiendomsskatt påvirket av endringen, må sikres samme rett til å delta i innbyggerhøring.» En åpenbar politisk ytring til fordel for å beholde storkommunen. Det var aldri snakk om at innbyggerne i gamle Kristiansand skulle få si sin mening før kommunesammenslåingen. Men nå, ved en evt. reversering, er det blitt viktig. Det kan ikke være statsforvalterens mandat å ha meninger om dette.