Naturvernforbundet er som alle andre opptatt av trafikksikkerhet, men velger andre løsninger for å få ned ulykkene enn gigantiske motorveier med øket fart, forbruk og utslipp. Vår holdning til ny E39 er den samme som Statens vegvesen utarbeidet planer for fram til Frp fikk omvendt Stortinget og Nye Veier ble opprettet i 2015. Vårt standpunkt sammenfaller nå også med regjeringens nye veinorm fra september i fjor, undersøkelser gjort av Transportøkonomisk institutt og Statens Vegvesen. En utredning gjort av vegvesenet i 2019 konkluderer med at 2/3-feltsvei fart 90 km/t og 4 feltsvei med fartsgrense 110 har tilnærmet lik trafikksikkerhet, hovedsakelig på grunn av midtrekkverk som reduserer antall ulykker med 70 prosent. Transportøkonomisk institutt har tilsvarende konklusjoner. Vegvesenets forslag til nye veistandarder er for øvrig en oppfølging av regjeringens nye veinorm. Det planlegges nå for 2/3 felt for årsdøgntrafikk opp til 15.000. Trafikkmengden på E39 fra Lindesnes mot vest er om lag det halve.

Det er imidlertid ikke veien i seg selv som er årsaken til trafikkulykkene. I 2022 ble 116 mennesker drept i 105 ulykker på veier i landet. Med bakgrunn i dette uttalte regjeringen i fjor høst: «Det er alltid flere faktorer som medvirker til at ulykker skjer og hvor alvorlig utfallet blir, men vi ser dessverre at den største utfordringen er trafikantenes adferd. Fart, rus, uoppmerksomhet og risikoadferd er gjengangere som årsaker til trafikkulykker». Veistandard nevnes ikke.

Det må være et tankekors for motorveientusiastene at E39 fra Kristiansand til Mandal er blitt så dyr at stadig flere yrkessjåfører og privatpersoner ikke har råd til å bruke den, men kjører den gamle veien. Om kostnader uttaler for eksempel professor emeritus ved NTNU Harald Norem at motorvei med fart 110 km/t vil medføre økte kostnader til bygging og drift på 50/100 millioner pr. km kontra vei med fart 90.

Motorveiene er storforbrukere av natur og kulturlandskap. Ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård, 117 km, skal gjennomføres nesten helt uten gjenbruk av eksisterende vei. Det vil innebærer tap og forringelse av skog, myr / annen våtmark, jordbruksland, hei / lynghei. Vårt anslag er nær 10 km2, ( Flekkerøy 6,2) – ødeleggelse av natur hvor nasjonalt verdifullt dyreliv nå har sine leveområder. Da er ikke kryss og nye tilførselsveier medregnet. Denne nye motorveien vil medføre ødeleggelser av uerstattelige naturverdier og være en provokasjon mot Naturavtalen, et forhold som Udjus og andre motorveientusiaster ikke forteller oss.

Før påske ble Nasjonal transportplan framlagt av regjeringen hvor ny E39 er med. Den skal imidlertid vedtas og forslagene finansieres. Som støtteparti for regjeringen har SV en nøkkelrolle, og partiets politikk for Agder sammenfaller igjen med Naturvernforbundets – nedskalering av motorveiene – E39 og E18. I tiden framover har Nye Veier mer enn nok med Mandal–Lyngdal. I NTP står det at det er i Egersund-traktene at den første delparsellen mellom Lyngdal–Ålgård vil påbegynnes. At ting vil trekke ut i tid, gir anledning til å revidere planene. Nedskalering vil senke kostnadene, spare natur og redusere utslipp, og gjøre det realistisk å styrke fylkesveiene og Sørlandsbanen.