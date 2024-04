Omvendt voldsalarm er et beskyttelsestiltak som flytter belastningen fra den voldsutsatte til den som utøver volden. Det ble innført i norsk lov i 2013, og i 2019 ga Riksrevisjonen påtalemyndigheten pålegg om økt bruk, og viste til at dette var spesielt aktuelt tiltak i familievoldssaker. Likevel viser statistikken at det er stor variasjon mellom politidistriktene i antall saker der dette tas i bruk. Det er derfor en viktig endring i regelverket som er gjort av regjeringen for å sikre større bruk av omvendt voldsalarm. Fra mandag 8 april kan politiet gi personer omvendt voldsalarm før saken har vært oppe i retten. Agder har under 10 tilfeller av omvendt voldsalarm i perioden 2014-23.

Vold og trusler er aldri ofrenes feil. De som er utsatt for vold av sine nærmeste opplever ofte utrygghet og store begrensninger på livene sine. Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisert stress (NKVTS) viste i sin rapport om omfanget av vold og overgrep i den norske befolkningen at en av 10 norske kvinner utsettes for alvorlig fysisk vold av partner eller ekspartner, og at omfanget av voldtekt og alvorlig fysisk vold har økt det siste tiåret. Vold og overgrep er et stort folkehelseproblem, og de helsemessige konsekvensene for barn, unge og voksne som utsettes for vold, kan være alvorlige og lange.

Politimester Kjerstin Askholt lover i Fvn 18.01 et økt fokus på omvendt voldsalarm og at de umiddelbart skal i gang med arbeidet for å være klar for politiets muligheter til å gi personer omvendt voldsalarm. Vi er glade for den tydelige prioriteringen til politimester Askholt, og lover å følge med på utviklingen framover.

Tallene om bruk av omvendt voldsalarm i Agder må opp!