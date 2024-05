Og medlemstallet i dnk vil synke ytterligere i årene fremover. Det er sikkert en av grunnene til at kirken har begynt med drop-in dåp. 2. pinsedag ble 17 døpt i Oslo domkirke. Ifølge Statistisk sentralbyrå ble kun 50 prosent av de som ble født i 2023 døpt!

Likevel – en kirke som har evnen til å tilpasse seg samfunnet og lytte til det som rører seg i folket, er ikke et synkende kirkeskip. Kirken må våge å åpne opp for et større mangfold og ha mot til å tenke nytt og annerledes ved å ta folks bekymringer, søken, tvil og tro på alvor. Og den må i større grad åpne opp for religionsdialog i det flerkulturelle samfunnet. Men hva innebærer det egentlig å møte fremtiden som en åpen og inkluderende folkekirke?

Kirken må ha evnen til å tilpasse seg samfunnet. Også det gamle budskap må være preget av tiden vi lever i. Den som går gjennom gamle bispeprotokoller, finner ut hva biskopene har ment gjennom tidene. Det er interessant lesning som viser at biskopene i dag ikke mener det samme som de gjorde for en del år tilbake. Og godt er det! For tidene forandrer seg. Det er med biskopene som med oss andre, vi forandrer mening i løpet av livet. Hadde vi ikke gjort det, hadde vi ikke fulgt med i utviklingen.

Folkekirken må som NRK møte mennesker på flere kanaler. I en tid hvor mennesker er underveis og søker identitet og tro, er det viktig at kirken kan hjelpe mennesker til å finne svar på de spørsmål de stiller. En viktig kanal for kirken er ritualene. De er slitesterke. Og kirken kan med hell utarbeide nye liturgier for spesielle anledninger, som for eksempel en liturgi for skilte. De kan legge ringene fra seg ved alterringen og bli bedt for.

For det er viktig med markeringer ved livets overganger, ikke bare i glede og lykke, men også i sorg og savn. Ritualene, fastsatte ordninger for liturgier som gudstjenester, konfirmasjon, bryllup og begravelser er primært til for menneskenes – brukernes skyld. Derfor er det ikke merkelig at mange av oss sliter med flere av liturgiene. Mange av dem er vel virkelighetsfjerne og taler ikke til det moderne mennesket. Derfor bør en åpne opp for «brukermedvirkning» også i denne sammenheng.

Det viktigste for folkekirkens fremtid er at den lokale menigheten får gode arbeidsvilkår. Menighetsarbeid i lokalmiljøet er selve bærebjelken. Det må tenkes nytt og utradisjonelt om rådenes arbeid, hva det vil si å være kirke lokalt. Menighetsrådene må stå fritt i sitt arbeid. Og de bør ha ulik profil. For det er viktig å lytte til medlemmene lokalt. Alle menigheter behøver ikke å gjøre alt på samme måte. Men de må ha tapt sitt hjerte til evangeliet. Har de det, vil menighetslivet være preget av mangfold og engasjere ikke bare enkelte medlemmer, men nesten hele lokalmiljøet.

På grunn av dårlig økonomi vil menigheter bli slått sammen de kommende årene. Og flere kirker vil bli stengt. Men kirkeskipet vil nok holde seg flytende i mange tiår selv om det er ikke lett å seile i ukjent farvann. For kanskje folk i enda større grad vil klare seg bra uten folkekirken. Men folkekirken vil på sikt ikke overleve uten folk!