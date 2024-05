Den dyre sjokoladen er nemlig bare et symptom på et afrikansk landbruk i umiddelbar krise. De høye prisene skyldes at avlinger feiler. Klimaendringer, plantevirus, aldrende kakaotrær og en svak landbrukssektor som ikke har ressurser til å tilpasse seg endringene får skylden. Om lag 70 prosent av verdens kakao produseres i Vest-Afrika, dermed får de lokale produksjonsutfordringene følger for sjokoladeelskere i hele verden.

Krisen i det afrikanske landbruket har imidlertid langt mer alvorlige konsekvenser enn økt pris på belgisk konfekt. I Afrika sør for Sahara høster om lag 70 prosent av befolkningen sin egen mat. Det gjør matproduksjonen kortreist og sårbar. De samme klimaendringene som får kakaoprisen til å skyte i været, får også dramatiske konsekvenser for mattilgangen i Afrika. Til tross for at Afrika har nok jordbruksareal til å produsere nok mat til nesten hele verden, lever 1 av 5 afrikanere i sult.

En tredobling av prisen på kakao kan også bidra også til å forsterke klimaendringene, ettersom kakaoproduksjon i Vest-Afrika er ansvarlig for opptil 70 prosent av avskogingen.

Det er avgjørende for verdenssamfunnet at den afrikanske landbrukssektoren ikke kollapser. Dersom vi skal lykkes med det, må det arbeides systematisk med å bistå småskalabønder, som utgjør om lag 80 prosent av det afrikanske landbruket, med å klare seg gjennom denne krevende overgangsfasen. Det krever en enorm innsats for å modernisere landbruket gjennom kompetansehevingstiltak rettet mot bøndene. Fremfor alt er det kritisk å sikre at småbøndene får tilgang til markeder, og en pris for varene som er god nok til at bonden kan videreutvikle sin gårdsdrift på en bærekraftig måte.

Sjokoladekrisen er derfor ikke til å spøke med, fordi den er et symptom på en dyptgripende krise i afrikansk landbrukssektor som fører millioner av mennesker ut i sult. Dette er en global utfordring, som krever lokale løsninger.