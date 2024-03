Det er krig i Ukraina, og folk som har blitt uendelig rike på skattebetalernes regning «flykter» til Sveits for å slippe å betale skatt tilbake til samfunnet, for å nevne noe. Likevel er det grunn til å reagere når høyresidens briller er så tilsmusset av ideologi at de ikke lengre evner å se rasjonelle argumenter.

For visste du at kommunen tjener 3,7 millioner på Kilden parkeringshus i 2023 og forventer å tjene 5,5 millioner i 2024? Disse millionene som kunne gått til å betale barnevernsansatte og sykepleiere i kommunen, vil Høyre, KrF, Frp, Sp og Venstre nå at private eiere heller skal stikke i sine lommer.

«Vi skal betale gjeld,» sier det blå-blå flertallet i Kristiansand. Nuvel. De ønsker fortsatt et offentlig tilgjengelig parkeringshus, bekrefter ordførerens parti i kommunalutvalget. Så de stemmer for at det skal være begrensninger på langtidsleie og seksjonering, noe som trolig reduserer verdien på parkeringshuset fordi en enkelt parkeringsplass på Odderøya i fremtiden antagelig vil være veldig verdifull. Mindre penger til å betale ned lån, bort med alle de millionene bykassen får i overskudd fra parkeringshuset og, men heldigvis fortsatt et tilgjengelig parkeringshus. Administrasjonen ber også bystyret vente fordi når Kunstsilo åpner om bare en måned, regner man med at mange flere enn i dag vil bruke Kilden Parkering – og ved å se dette kan kommunen og fellesskapet få en bedre pris. Men de blå-blå politikerne har av en eller annen grunn dårlig tid. De skal selge nå, ikke vente slik den uavhengige Næringsmegleren (!) anbefaler.

Antagelig ender vi opp med å betale ned noen millioner i gjeld i dag, men går glipp av flere millioner i inntekter til bykassa i fremtida. Bare fordi de borgerlige skal pynte på en gjeldsstatistikk. Det er visst viktigere enn hva brukerne av Kilden mener og fremtidige gjester i Kunstsilo.

Det er egentlig helt utrolig at Venstre og Høyre som liker å kalle seg kulturvennlige partier er med på dette. Og hva skjer når et parkeringshus blir privat? Det vi har sett i Kristiansand er i alle fall at det er dyrere å parkere hos private enn kommunale. At Frp er med og driver priser på parkering i Kristiansand opp er jo også et paradoks.

Nok om det. Bystyret behandler saken i kveld. Arbeiderpartiet sier selvfølgelig nei til salg av Kilden Parkeringshus. De borgerlige kan snu. Høyre, KrF, Frp, Sp og Venstre kan ta en fot i bakken. Lytt til Næringsmegleren og vent! Ikke la det gå prestisje i dette salget. Lytt til kulturen, lytt til de som bruker Odderøya og kulturtilbudet på Silokaia idag, lytt heller til folk enn til en ide dere hadde i desember. Det er ikke for sent å snu.