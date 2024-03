Det er interessant at du bruker ordene «den barmhjertige palestiner». For på samme måte som samaritanene var (og er) en nabobefolkning til jødene, så er Gazas palestinere det samme. Og du husker sikkert at den barmhjertige samaritan i lignelsen bøyde seg ned og hjalp en trengende jøde. Du avslutter med at «det er lidende i Gaza som i dag er våre «neste».»

Det er jeg enig i, og jeg tillater meg å minne om at det sitter noen hundre jødiske gisler i tuneller under Gaza og lider. Jøder som «den barmhjertige palestiner» ikke bare bør, men har en plikt til å hjelpe. Det ville i tillegg ha hjulpet på situasjonen for sivilbefolkningen i Gaza.