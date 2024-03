Jeg går i første klasse på videregående skole sammen med mange andre elever. Elever med mange forskjellige styrker og planer for fremtiden. “Hannah” har jobbet hardt gjennom første halvår på videregående og har valgt programområdet for de neste to årene på videregående. Hun har valgt språk, samfunnsfag og økonomi, og planlegger å studere juss videre. Da viser en eksamen i et realfag feil side av “Hannahs” nødvendige kompetanse for videre utdanning.

Når elever velger programområde allerede vinteren i første klasse på videregående, så er dette en pekefinger på hvilke fag som eleven har motivasjon for, føler mestring for og fag som kan være nødvendige for videre utdanning. Dette er fag som har en viktig plass på vitnemålet.

Derfor er det viktig at det tilrettelegges allerede i første klasse på videregående for en ordentlig eksamenssituasjon der elever får vist den kompetansen som viser mer av elevens ferdigheter innenfor valgt programområde.

Ikke bare viser eksamen i første klasse feil side av elevers kompetanse, men eksamen skaper også ulike utgangspunkt mellom elever til videre søking av studier. Når det kun er 20% av første klasse som skal bli trukket opp til eksamen, så er det 80% av elever som slipper unna eksamen første året. Det er det de uheldige elevene som får en ekstra karakter på vitnemålet.

Uheldig fagtrekk i første klasse, kan også gi dramatiske konsekvenser for elevenes karaktersnitt og dermed deres videre utdanning. I tillegg viser analyser fra Udir at nesten halvparten av elevene som trekkes opp i eksamen får dårligere karakter enn på standpunkt.

La oss si at “Hannah” blir trukket opp til en naturfag eksamen i første klasse. Et fag hun verken trenger eller har veldig gode ferdigheter i. “Hannah” får en dårligere karakter på eksamen enn hun fikk på standpunktkarakteren, og dermed synker snittet og hun sliter med å komme inn på drømmestudiet. Dette scenarioet er en realitet som flere opplever.

Når dette er det elever i første klasse på videregående skole må gå igjennom, så er det helt nødvendig med en endring i eksamenssituasjonen.

I stedet for at det kun er 20% av elevene i første klasse som skal trekkes opp, så vil Agder Unge Høyre at 100% av elevene skal opp til eksamen. Dette vil ikke bare gjøre det mer rettferdig, men det vil også gi elevene et likt utgangspunkt. Hvis elever også blir trukket opp til en eksamen som er knyttet til deres valgte programområde, så vil dette bidra til å vise elevers kompetanse og styrker. Det er på høy tid å gjøre noe med dagens eksamenssituasjon, slik at det blir en fair start for alle!