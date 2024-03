Av mange grunner er det naturlig å gå inn for en ekstra bomstasjon ved Travparkveien:

1. Travparkveien var alltid tenkt som bussvei. I siste lite, før forhandlinger med staten, har likevel Lillesand valgt å åpne veien for biler. I praksis blir dette en såkalt lekkasjevei til IKEA, altså en vei uten trafikkreduserende tiltak man finner på hovedtilfartsåren, som enkelte da velger i stedet. Det er nemlig allerede vedtatt – på Stortinget som i bystyret – at det skal være bom på hovedveien til IKEA.

2. I sin tid var målet med ny bompakke å spre bomstasjoner mer rettferdig. Å ikke ha bom på Travparkveien undergraver hele dette målet. I praksis vil det nå bare være dem som bor i Randesund eller i Lillesand som kan kjøre gratis til IKEA og Sørlandsparken, herunder ordfører i Kristiansand og fylkesordfører i Agder. Folk flest – om de bor i Vennesla, Kvadraturen eller i Søgne – må betale for å komme dit.

3. Et av argumentene som ofte brukes mot bomstasjon rundt IKEA og Sørlandsparken er at det vil skade næringslivet. Dette er feil. Å kun ha bomstasjon rundt Kvadraturen, som er dagens situasjon, er konkurransevridende i stor skala, mot næringslivet i sentrum av Kristiansand. Det bør være et politisk mål å rette dette opp, kanskje særlig fra Høyre som profilerer seg som et parti med fokus på næringslivs- og konkurransevennlighet.

4. Det vil bli lekkasje av trafikk fra hovedveien til Travparkveien. All erfaring fra lignende saker tilsier det, særlig når omkjøringen tar så kort tid. Lekkasje gir også mindre måloppnåelse: totalt sett vil flere kjøre bil, men inntektene til bompakke som skal finansiere viktige trafikksikkerhetstiltak og busstilbud for menigmann blir svekket. Utslippene, som byvekstavtalen skulle redusere, vil fortsette å øke.