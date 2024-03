Det er ikke vi som jobber på apoteket som bestemmer hva som skal stå i hyllene våre. Det som selges på apoteket av produkter gjennomgår en grundig faglig vurdering før det får plass i hyllene. Det skal være en kvalitetssikringsprosess som gjennomføres for at kunden skal føle seg helt trygg på produkter som selges i norske apotek.

Det er også et gjentakende spørsmål om hvorfor vi ikke kan «holde oss» til medisiner. «Kosttilskudd og kosmetiske produkter selges jo i andre kanaler.» Svaret på det er helt enkelt. Det er ikke mulig å drive apotek på inntektene fra reseptmedisiner.

Ja, så kan man si at apotek burde holde seg til legemidler og det som er strengt medisinsk nødvendig. Samtidig ser jeg at vi er et viktig supplement til primærhelsetjenesten med tanke på blant annet egenomsorg, at folk uansett ønsker, eller noen ganger trenger for eksempel kosmetiske produkter og kosttilskudd. Da er alternativene til apotek ofte dårligere.

Vi kan være enige eller uenige om noen type produkter er nødvendig å selge, og om de holder det de lover. Et produkt – noen mener det fungerte, andre ikke. Litt sånn som det er med alt. Individuelle forskjeller.

Det som er viktig, er jo at vi som medarbeidere og helsepersonell gir råd og veiledning i forhold til riktig bruk. Vi presser for eksempel ikke på kosttilskudd til noen som ikke trenger det.

I enkelte tilfeller der en kunde kommer med spørsmål rundt sitt kjøp av vitaminer, kan vi heller få vedkommende til å revurdere kjøpet sitt, hvis det er slik at vi kartlegger levevane og ser at kunden egentlig ikke har behov for det. Så med andre ord: selv om det er varer stående i apoteket, så betyr det ikke at det er anbefalt til alle.

Jeg ser ingen grunn for å legge et stort fokus på å kritisere flere av produktene som selges i apoteket. Det er klart at det er noen ting jeg personlig tenker at ikke er nødvendig å ha i hyllene.

Jeg tror ingen er 100 prosent enig i alt som er på sin arbeidsplass. Uansett yrke. Om det er noe i sin praksis, lover, regler, priser eller hva enn det skulle være. Men det fåtallet av produkter som jeg kanskje ikke ser helt vitsen med, tar ikke fra meg stoltheten av å kunne tilby det vi gjør på et apotek.

Hvis vi ser rundt i selvvalget der vi har de reseptfrie legemidlene våre, se mener jeg det ikke er så mye humbug som enkelte skal ha det til.

Det er smertestillende medisin, såler og avlastningsprodukter, jerntabletter, avføringsmidler, sårsalver, plaster og kompresser, kremer for eksem og andre gode fuktighetskremer, solkrem, støttestrømper, reisesyketabletter, midler mot lus, soppmidler, nikotinerstatningsprodukter, ernæringsdrikker, inkontinensutstyr, bare for å nevne noe.

Det er produkter som jeg vet at er nyttig for de som trenger det. Så nei. Jeg synes apoteket har et sortiment som i størst grad tilbyr noe annet enn humbug!