Engasjement er bra. Men uansett om utfallet blir det ene eller det andre, så ønsker jeg mest av alt at utfallet ikke fører til «krig» med naboen, som stemte noe annet enn dem selv eller at det blir «krig» mellom kommunene. Vi trenger hverandre om det blir storkommune eller reversering. Det er mange nok elendige, triste nyheter i aviser og nyheter at vi trenger ikke mer nå.

Det er langt mellom hver gang jeg har lest noe positivt. Først var det korona, så etter den var «over», ble det krigen mellom Russland og Ukraina som prydet media og forsidebildet, noe det dessverre enda gjør. Nå må vi ha noe positivt i media, noe en kan smile og være glad for. Uansett utfallet av folkeavstemmingen angående storkommune eller ikke, så må vi gjøre det beste ut av det. Det er nok av elendigheter i media og vi trenger ikke flere.