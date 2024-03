Thor Krefting Nissen hevder at jeg ikke har noe grunnlag for å hevde at Hamas brukte og bruker sivilbefolkningen i Gaza som skjold for sin terrorvirksomhet. Fakta på bakken viser at han tar grundig feil.

Det er en kjensgjerning at Hamas ikke evakuerte befolkningen fra Gaza by. Dette til tross for at terrororganisasjonen var klar over at Israels forsvarsangrep ville komme, etter deres fryktelige terrorangrep på Israel 7. oktober 2023. Det visste befolkningen i byen også, men mange ble hindret av Hamas i å dra sydover. Flere og flere beboere fra Gaza by bekrefter nå dette. Hamas hadde all makt på Gazastripen og kunne og burde evakuert sivilbefolkningen sydover, som Ukrainske myndigheter har gjort i kampene mot Russland. Men, de gjorde ikke det.

Deres strategi var og er og gjemme seg blant sivilbefolkningen for å angripe Israel Defence Forces (IDF) derfra. Det er en feig strategi og brudd på krigens folkerett og har ført til store lidelser for Gazas befolkning. Det er også en strategi som viser terrororganisasjonens kyniske og totale forakt for livene til den sivile befolkningen de var satt til å beskytte. Det er IDF som har tatt menneskelige hensyn og gjort sitt beste for å begrense sivile tap på Gazas befolkning.

Kampen om sannheten er alltid vanskelig, men terrororganisasjonen og deres støttespillere blir nå oftere og oftere avslørt. Det var ikke IDF som bombet Al Ahli-sykehuset i Gaza by 17. oktober i fjor. Det var ikke IDF som drepte 115 sivile da en menneskemengde på 12.000 stormet en hjelpekolonne 28. februar. Dette iht. IDFs undersøkelse av beskyldningene. (www.timesofisrael.com, 8.mars 2024). Man skal vokte seg for å bruke Hamas som eneste kilde. De lyver. De løy også om drapene og voldtektene som ble utført mot den jødiske befolkningen under terrorangrepet 7. oktober. Nå har til og med FN erkjent det grufulle som skjedde.

Mange av terrororganisasjonen Hamas støttespillere her til lands, har enda ikke maktet eller ønsket å se virkeligheten.