Noen er redde for at faglig utvikling kan bli satt på vent pga. en eventuell kommunedeling, den er satt på vent! Det skyldes ikke en evt. kommunedeling, det er på grunn av den dårlige økonomien i kommunen.

Det er også de som sier at de er bekymret for at omstillingsprosessen kan få tjenesten til å stoppe opp.

Vi mener at det ikke omstillingsprosessen sin skyld at tjenesten har stoppet opp, den har stoppet opp fordi kommunen mangler visjonære ledere, og har en presset økonomi. Vi har satt oss inn i den overordnede strategien til Kristiansand kommune, og den er fantastisk fin på papiret. Utfordringen er at kommunen mangler ledere som forstår den og som klarer å sette den ut i praksis. Det er ikke omstillingsprosessen som er skyld i mangel på utvikling.

Enkelte har bekymringer for hvordan en løsrivelse fra kommunen vil påvirke tjenesten vår i negativ retning, og utfordringer i nær fremtid. Det som er grunn til bekymring er en stor innsparing i tjenesten, og som kan skape store hull i utviklingen av tjenesten.

Med en innsparing på 120 mill bare i helse og mestring i Kristiansand kommune er det grunn til bekymring. Det sier seg selv at vi ikke klarer å levere slike gode tjenester som før, og imøtekomme behov ift. «Hva er viktig for deg». Nå er tjenesten så presset at vi har fått beskjed om å tenke hva som er må – bør – skal-oppgaver. Vi vet at en stor del av disse millionene må ansatte i tjenesten svi for, som mindre bemanning, dårligere turnus, mindre/null faglig utvikling, fagdager og kutt i tjenestetilbudet.

Det er ikke dette vi trenger for å klare å beholde og rekruttere dyktige og faglig kompetente ansatte.

Pr. nå har vi ikke fått signaler eller tegn på at Kristiansand kommune vil gjøre grep oppe i systemet. Det vi har fått er mer pressede turnuser, kutt i faglig utvikling og et tydelig skriv om hvilke oppgaver vi må kutte i til brukere.

Utfordringer og endring må vi ansatte klare å stå i sammen med gode ledere, også ved en evt. oppsplittelse av kommunen.

Enheten vår i Søgne kommune var godt drevet og forberedt på sammenslåingen. Vi hadde god kontroll på økonomien, vi var godt organisert, vi hadde en faglig kompetanse og utvikling som lå langt foran de fleste i Kristiansand. Vi hadde heller ikke rekrutteringsutfordringer. Ansatte og ledelsen hadde god opplæring før start i de nye IT-systemene som skulle komme, vi var forberedt!! (nå skal jo Kristiansand kommune bytte ut mange av sine nåværende IT-systemer, så det er på-an igjen). Vi som jobbet i Søgne var og er endringsvillige, og vi er glade for at vi har den egenskapen og kulturen. Tjenesten som vi er en del av, er stadig i endring og vi må tåle at vi må endre oss med for å følge med i tiden. Dvs. at vi må lære oss nye systemer og holde oss faglig oppdatert, for å kunne ivareta kravene til faglig forsvarlighet.

Vi skal kjempe for at vi alle skal få best mulige tjenester, men er det gjennomførbart i en så stor kommune hvor de som skal ta avgjørelsen er så fjernt fra tjenestemottakere og hverdagen til brukere og pårørende som det er mulig å komme?

Demokrati er viktig – la oss ikke slutte å bry oss om hverandre, og til det beste for de vi er ansatt for å levere tjenester til.