I medlemsmassen har vi sivilingeniører, ingeniører, siviløkonomer, samfunnsvitere, leger, psykologer, arkitekter, jurister, jordmødre, samfunnsøkonomer, naturvitere og lektorer. I vårt idegrunnlag kan man blant annet lese at: «Akademikerne vil arbeide for en offentlig sektor preget av kvalitet, forsvarlighet, rettssikkerhet, effektivitet og målrettethet.»

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som er det nasjonale kunnskapsorgan for arbeidsmiljø og helse, har flere gode artikler om risiko ved omorganisering som er verdt å lese. Jeg vil særlig anbefale Lise Fløviks doktorgradsavhandling som blant annet viser at: «private og offentlige bedrifter som har gjennomført slike organisatoriske endringer, var plaget med negative langtidseffekter på flere forhold i arbeidsmiljøet i lang tid etter at endringen var overstått. Videre hadde ansatte i disse bedriftene en økt risiko for omfattende psykiske plager i opptil tre år etter at endringene hadde funnet sted, særlig hvis bedriften hadde gjennomført flere påfølgende endringer.» (stami.no/)

Som fellestillitsvalgt for Akademikerne, var jeg godt involvert i sammenslåingsprosessen av Søgne, Songdalen og Kristiansand. Det var rett og slett imponerende å se den fantastiske innsatsen de ansatte gjorde i sammenslåingen av kommunene. Det var flere ansatte i alle de tre kommunene som hadde arbeidsoppgaver i gammel kommune, samtidig som de fikk arbeidsoppgaver i bygging av ny kommune. Det var en periode med stor arbeidsmengde og slitasje på mange ansatte.

I denne sammenslåingsprosessen måtte man også foreta prioriteringer. Noe utviklingsarbeid måtte settes på vent da fokuset og arbeidsoppgavene til flere ansatte ble rettet mot å bygge en ny organisasjon. Erfaringen fra sammenslåingsprosessen viser også at omorganiseringer tar tid. Nye systemer, strukturer og relasjoner skal bygges og utvikles. Dette tar tid.

At en omorganisering kan være krevende for ansatte og kan påvirke prioriteringene og leveransene til en organisasjon, er en risiko som bør vurderes før man starter en slik prosess.