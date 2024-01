Det er skrevet mye de siste år om legemangel og svært belastende arbeidsforhold for leger. Mye av fokuset har vært på fastlegeordningen som er i ferd med å bryte sammen. Legene blir stadig pålagt nye oppgave.

Fører til mindre tid til det de selv definerer som sine kjerneoppgaver.

Det er som i historien om han som lesset på eselet sitt. «Greier du den, så greier du den.» Der eselet til slutt klapper sammen. Vi alle støtter legene i deres kamp for en bedre arbeidshverdag.

Mange har tatt en stor og for dem viktig avgjørelse. De har solgt sine hus og flyttet til Tangvall for å komme nær og i gåavstand til leger. Det viktigste for dem er å fungere og å ha god helse. Familie og pårørende vil sine nærmeste det beste.

Vold avler vold: Lege Frode Lohne går ut i media og sier at om dere stemmer på Søgne som egen kommune blir konsekvensen at dere mister nærheten til helse og legehjelp. Denne gruppen blir da holdt som gisler. Stemmer du for Søgne som egen kommune kommer du og dine nærmeste til å lide. En liten resurssterk gruppe med stor makt truer en svak og avhengig gruppe på flere tusen. Ikke bra.

Når Frode Lohne sier at han vil flytte ut av Søgne kommune for å kunne gi sine kunder/pasienter gode helsetjenester fremstår han mest som en sort engel forkledd med hvite fjær. Men nå er det slik at det er kommunen som bestemmer om vi skal ha et legesenter i Søgne. Ikke Frode Lohne. Leger kommer og går. De flest legene er byttet ut de siste 20 år. Noen bor i Kristiansand og ønsker selvfølgelig arbeidsplassen sin nær bostedet sitt.

Tilhengerne av Søgne som egen kommune har langt på vei signalisert at de ønsker at leger i Søgne skal få minst like bra rammevilkår som i Kristiansand. Det ser ikke ut som om problemet lenger finnes.

Nå vil nok noen synes at det er drøyt å sammenligne krigen «Israel og Hamas» med krigen Søgne og Kristiansand. Ja. Denne krigen er av helt andre dimensjoner. Med fysisk vold og ødeleggelser. Men motiver og følelser som krigen skaper kan til en viss grad sammenlignes.

Det er ikke tilfeldig at nettopp Frode Lohne sitt utspill har fått plass her. Det fremstår vel som det styggeste utspillet siden kampen startet.