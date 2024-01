Jeg synes vurderingen står til stryk, da det betyr at barna våre må ferdes til skolen i noe som fort kan føles som sibirsk klima. Det er én dag med skole det er snakk om, og det hadde kostet så lite å holde stengt en ekstra dag, når man vurderer de potensielle konsekvensene.

Når det blir såpass kaldt, er det ikke alle som har tilstrekkelige klær. Det river i hjertet å tenke på at barna våre skal tvinges til å gå på skolen, når det faktisk blir så kaldt at det kan medføre stor risiko for liv og helse. Så min oppfordring til «møndihedan» er følgende; steng fredag også!