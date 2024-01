Vennesla og Iveland sa kontant «nei» allerede i utgangspunktet. Ikke så mye som forsiktige sonderinger. «Helt greit», lød det (i praksis) fra Oslo. Ingen tvang.

Så fortsatte planen. Nå under navnet K5. Heftig valgkamp. En blanding av lokking og skremming. Likevel: Et flertall av velgerne i samtlige fire kommuner sa «nei» til Kristiansand. Samme kveld – 6. juni 2016 – kunne vi lese på internettet at politikerne i Birkenes o» Lillesand valgte å høre på sine velgere. De la saken død for deres del. «Helt greit", lød det fra Oslo. Ingen tvang.

«And then there were three». Så skulle vi trodd at også Søgne og Songdalen bare kunne si «nei» – med et «helt greit» fra Oslo. Men dessverre! Der ble det tvang. Til og med på uriktig grunnlag. Ordførerne fortsatte kampen – i motsetning til ordførerne og reformtilhengerne forøvrig i Birkenes og Lillesand.

Men kunne ikke Oslo bare vært konsekvente og sagt «helt greit, nå legger vi dette dødt»? Jo, det kunne de. Så hvorfor gjorde de det ikke? Min tolkning: Søgne og Songdalen skulle filleristes, slik at ikke reformen til den Høyre-ledede regjeringen skulle bli ytterligere latterliggjort. Alle de andre – i alt fire kommuner – «gikk fri», og er fortsatt selvstendige, og later til å greie seg fint på egenhånd, mens vi i Søgne og Songdalen skulle ofres. Ett av mange eksempler på at hele reformen bar preg av å være «lottotrekninger».

Et annet godt eksempel på «lottotrekning»: Da vi var kommet til september 2017, og det spennende stortingsvalget var over, kom Kristelig Folkeparti på vippen i denne saken. Ville de «redde oss» fra tvangssammenslåingen? Vel, de «reddet» to bittesmå kommuner. Bindal (i daværende Nord-Trøndelag): 1473 innbyggere i 2017. Leka (i Nordland): Kun 584 innbyggere i 2017! Disse fikk lov å slippe unna sammenslåing med nabokommuner, mens Songdalen og Søgne, med innbyggertall på hhv. 6706 og 11.582 pr. 1. januar 2020, ble tvangssammenslått. Absurd! Selve klassikeren når det gjelder «lottotrekning»!

Og det er slike misforhold vi nå får en «once in a lifetime»-sjanse til å rette opp i. Nå er det VÅR tur til å trekke «vinnerloddet» – i perioden 22. januar til 2. februar – og bli selvstendig igjen!