Kleppelista vil senke de unødvendige høye strømprisene på Sørlandet

Det er uforståelig at ikke Agderbenken på stortinget slår i bordet og forlanger at regjeringen Støre snarest rydder opp og forlanger at folket her i Sør og næringslivet må betale dobbel så for strømmen som ellers i Norge.