Foto: Jacob J. Buchard

Eller er det for mye forlangt i en sak hvor avisen åpenbart også har tatt et klart standpunkt? I min naivitet trodde jeg at den nye kommuneloven fra 2020 skulle klargjøre skillet mellom administrasjonen og folkevalgt nivå ennå mer tydelig?

En kommunedirektør skal legge et godt grunnlag for politisk debatt, men ikke selv delta i den. Dunsæd sin rolle kun er å påse at sakene som legges fram for folkevalgte organer, og at sakene er forsvarlig utredet? (Og da tenker jeg ikke på de glemte brev fra departementet tidligere i denne saken.)

I denne saken kan det synes som om den lokale kommunedirektøren har inntatt en rolle som politisk pådriver for å trenere Stortinget og regjeringen sin avgjørelse om innbyggerhøring i Søgne og Songdalen?

Fædrelandsvennen sin sak omhandler følgende: Kommunedirektøren mener hele folkeavstemningen må utsettes. Hun mener også at velgerne ikke er godt nok opplyst før de skal stemme. Kommunedirektøren mener det er i strid med likhetsprinsippet at man kun lytter til deler av befolkningen. Dette er helt klare politisk standpunkt. Uten at hun har utredet eller dokumentasjon på disse påstandene.

Det er kanskje også verdt å minne den godeste Dunsæd om at INGEN innbyggere i gamle Kristiansand fikk en innbyggerhøring da politikerne og andre ville slå gamle Kristiansand sammen til en gigantisk kommune, bestående av Iveland, Vennesla, Birkenes, Lillesand, Sogndalen og Søgne, alle sa nei til å bli en bydel i nye Kristiansand. Bare Søgne og Songdalen ble tvangssammenslått.

Jeg kan ikke huske at Camilla Dunsæd hevet sin stemme i forhold til at innbyggerne i gamle Kristiansand ikke fikk verken innbyggerhøring eller folkeavstemning den gang da? Selv om hun ikke hadde tiltrådt sin stilling som leder for embetsverket i Kristiansand kommune på det daværende tidspunkt. Arrester meg gjerne om jeg tar feil. Men, synes det er på tide med en redelig debatt, ut fra de faktiske fakta, og den rollefordeling, og den skisserte prosedyren som er avgjort i denne saken fra øverste politisk hold. Av regjeringen og Stortinget.