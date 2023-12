Tidspunktet for folkeavstemningen – 22. januar til 2. februar – kom åpenbart bardus på dem. Akkurat som for oss Nye Søgne-entusiaster. Ja, de fleste av oss hadde vel regnet med mars-april. Men det er jo hinsides all logikk å tro at de kan få utsatt dette, nå som tidsrammen allerede er satt og hjulene i det hele tatt er igang.

Egentlig ganske komisk utspill, all den tid de angivelig selv mener at dette allerede trekker i langdrag.

Man kan jo også spørre seg hva de trenger mer tid til, siden gamle Kristiansand ikke er part i dette i det hele tatt. Vi skal stemme digitalt eller pr. brev, i regi av Valgdirektoratet, og de fleste av oss vet utmerket godt hva vi skal stemme. Resten kan fint greie å skaffe seg nødvendig kunnskap fra mer troverdige kilder enn Nye Kristiansand-miljøet, som kun har prestisje og penger som sin agenda.

Så atter en gang: Kristiansand trenger nok bare mer tid til å finne på nye røverstreker mot oss.