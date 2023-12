Da må brøytemannskap ut og gjøre det greit for folk. Husk at de må ut på glatta og i snøføyka. Det er alltid noen som syns de må vente for lenge.

Det samme gjelder når det blir strømbrudd. Hvem tenker vel på de stakkars som må ut i vær og vind og kaver seg frem til bruddstedet?

Jeg misunner ingen som har disse jobber, det står respekt av de som gjør en innsats for samfunnet, så vi kan komme oss ut og inn og ha det lunt og trivelig i heimen.

Jeg ønsker alle ved dette en riktig godt nytt år!