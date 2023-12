Dette spørsmålet har vært utredet og diskutert flere ganger. Politiets fellesforbund har i mange år vært tilhenger av et skille. Jeg har nesten hele mitt yrkesaktive liv arbeidet som påtalejurist i politiet. Min oppfatning er, som overskriften sier, at tiden er overmoden for et skille.

Som ung politifullmektig på åttitallet hørte jeg en nyhetssending på radioen. Hovedsaken var at juristene i politiet var en fare for rettssikkerheten. Lenger ute i sendingen kom det frem at politiets fagforening hadde hatt landsmøte. De hadde vedtatt en resolusjon hvor de gikk for et skille av politi- og påtalemyndighet grunnet rettssikkerhetsbetraktninger.

Flere av mine kolleger, meg selv inkludert, ble provosert og sinte. Vi stilte spørsmål til våre politikolleger om de virkelig oppfattet oss som en fare for rettssikkerheten.

Etter hvert som jeg ble eldre så jeg at dagens ordning har åpenbare svakheter. Med unntak av de saker som statsadvokatene behandler, følger politijuristene en straffesak fra dens tilblivelse til den er avgjort. Enten ved at saken henlegges eller at den iretteføres. Er man på feil spor ,og har en oppfatning av bevisbildet som er galt kan det i verste fall føre til uriktige domfellelser.

Dersom påtalemyndigheten blir skilt ut av politiet vil den personen som skal avgjøre påtalespørsmålet ikke ha vært Involvert i saken tidligere. Dette medfører at vedkommende vil se saken med friske øyne.

Dette vil etter min oppfatning styrke rettssikkerheten i samfunnet. Et skille vil koste penger, men de utgiftene bør samfunnet ta av hensyn til rettsikkerheten.