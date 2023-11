Jeg har selv nærmest blitt «født» inn i klubben, spilt mangfoldige år på aldersbestemte lag, hatt utallige trener-, styre- og lederverv både i Start og Agder fotballkrets. Jeg har blitt tildelt gullmerke både i Start og fotballkretsen. Og jeg brenner fortsatt for den lokale fotballen, og da i særdeleshet Start.

Jeg er for øyeblikket med i utvalget som hver tirsdagsformiddag møter 60-80 pensjonister til hyggelige samtaler, kaffe og ikke minst dyktige foredragsholdere. Og så er vi jo opptatt av hva som skjer i klubben vår da.

Og med utgangspunkt i hva som skjer, og har skjedd de siste årene, er både jeg og mange med meg bekymret. Og det gjelder jo naturligvis det økonomiske uføret klubben er kommet opp i, i tillegg til de svake sportslige resultatene.

Har jeg så noen kvikk-fiks her? Nei, det tror jeg de færreste har. For denne situasjonen er sammensatt, og da er det viktig at vi klarer å sette sammen de rette personene til å stake ut den kursen som kan lede oss på riktig vei.

Fvn har hatt fokus på dette de siste ukene, først med utspill fra tidligere styremedlem i Start, Thom-Helge Henriksen, og Start-elsker og mediemann Christian Stavik. Stavik har også bakgrunn fra spill i klubbens junioravdeling. De har sine sterke, og spør du meg gode, meninger om hva som kan få klubben på rett vei igjen, spennende! Jeg vet at Henriksen gjorde en fremragende jobb som sportslig ansvarlig i styret få år tilbake.

Ikke uventet følges dette opp, som balansert journalistikk skal gjøres, med en prat med nåværende styremedlemmer med styreleder Skisland i spissen. Disse gir også uttrykk for tanker om hvordan klubben skal komme opp av «gjørma». Og så er det siste at Stavik i et lengre debattinnlegg riktig understreker at det ikke er personene som teller mest, men hvordan klubben skal løfte seg igjen?

Jeg tror egentlig ikke ulikhetene er så store mellom Skisland-regimet og de tankene Stavik gjør seg, og vi skal være takknemlige for at vi har ressurssterke personer som disse to i klubben.

Så hva er da løsningen? Jeg mener at leder av valgkomiteen, Erik Geelmuyden, snarest må sette seg ned sammen med Skisland, Stavik og noen til for å stake ut veien videre. Her finnes ingen lettvinte løsninger, bare et grundig arbeid. Og hvem vet, kanskje vi finner både Skisland og Stavik i det kommende Start-styret?

Og om mulig, så er det nok lurt å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte. For å vente med årsmøtet til mars neste år blir for sent.

Så jeg sier, tvi-tvi Erik Geelmuyden, du har ballen. Sett den i spill raskest mulig!