112 år senere gjennomfører en ny norsk polfarer Bjørn Tore Larsen, som først i verden, Sydpolen med sin Boeing 787 Dreamliner, gjennom sitt flyselskap Norse Atlantic Airways.

12 tonn forskningsutstyr brakte flyet med seg, da det landet på Troll Airfield. En 3000 meter lang flystripe på blåis En spektakulær bragd det står respekt av!

Seks kvinnelige besetningsmedlemmer i sine vakre uniformer er avbildet i solskinn på Sydpolen med flyet som bakgrunn. For en reklame-mulighet! Åpnes her opp en ny reisedestinasjon, ligger her fremtidige opplevelsesturer for dem som har anledning.