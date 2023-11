Og særlig de svære "mastatontene" (15 m), som mer eller mindre kjører tomme rundt i byens gater. Jeg skulle gjerne tatt han med på en tur eller to, så hadde han sikkert sett saken fra en helt ny side. Et eksempel. Vi starter fra Hw.gt. kl.0600. M1 til Sørlandsparken. Samtidig starter også M2 via Hånes til Sørlandsparken. Det er ikke mange passasjerer på denne tiden, vi deler de som er langs ruta, kanskje har vi bare 2-3 passasjerer hver. Da jeg er ferdig med min første tur, skal jeg opp til Tveit, for å starte en ny tur til byen. Må da nødvendigvis kjøre tom opp. På vei fra Tveit/Hamresanden får jeg full buss, og sitteplasser til alle i den store "mastadonten". Dette er bare et eksempel, bli med en dag på jobb hos, så vil du helt sikkert se saken med nye briller.