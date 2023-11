«Universitetet jobber tett med næringslivet, offentlig forvaltning, politikk og frivillighet og er forpliktet til å være oppdatert på de viktigste samfunnsendringer.» Han melder videre at de må være de er forpliktet til å være oppdatert på de viktigste samfunnsendringene og levere forskning og utdanning som er aktuell og samfunnsrelevant.

Sjølsagt har Lysgård rett i dette, men det bildet jeg opplevde på havvindseminaret til universitetet i teateret 4. oktober var langt fra balansert, men en opplevd salgsmesse for havvind uten et seriøst miljøfokus.

Lysgård nevner frivilligheten som en naturlig samarbeidspart, og sjølsagt vil både jeg, Naturvernforbundet og andre miljøorganisasjoner svært gjerne samarbeide med UiA for å få våre interesser også løftet opp, drøftet og forsket på. Jeg håper UiA kan følge opp denne invitasjonen, og at vi kan samarbeide om et kunnskapsseminar om havvind og miljøet. Da ville jeg bli langt mere beroliget om hvor universitets sjel og lojalitet ligger enn jeg er i dag.