Flokken nesten aldri. Folk og land må ta ansvar innenfra.

Det gikk bra helt til vi tilegnet oss makt vi ikke forsto konsekvensene av. Mammuten og sabeltigeren ble utryddet med vår hjelp, mens det ennå var is hos oss.

Jordas befolkning endrer havet, lufta og økosystemer. Havet har syrnet 25 % siden 1800. Temperaturen stiger. Vi kan tro det er naturlig. Uansett har våre øverste tillitsvalgte bundet oss til nødvendige klima- og naturmangfoldsmål.

Verden avkrever bidrag fra hver og en av oss for å minimere sjansene for akutte kriser, alvorlige svekkelser i livsgrunnlaget, stadige flyktningekriser og enda flere alvorlige konflikter i verden enn de ca. 50 vi ser i dag.

Vårt samlede energiforbruk er 315 TWh pr. år hvorav ca. 50 % fornybar. Statnett sier vi har behov for nye 80 TWh for å erstatte dagens fossilenergibruk. Eventuell økning i energiforbruk kommer i tillegg.

Verden trenger CO2-håndtering (CCS) for å nå ambisjonene i Paris-avtalen. Mellom 12 og 20 % av nødvendige utslippsreduksjoner må ifølge tall fra IEA og FNs Klimapanel skje ved hjelp av CCS. Andelen er større om vi holder på 1,5-gradersmålet. Alternativer for å oppnå tilsvarende utslippsreduksjoner er trolig jevnt over dyrere, i den grad de finnes. Noen industrielle utslipp kan ikke reduseres på annen måte enn ved CCS.

Ifølge Oljedirektoratet har norsk sokkel teoretisk potensial for lagring av 83 milliarder tonn CO2, som er lik Norges samlede utslipp av klimagasser i 1500 år eller EUs samlede utslipp i 25 år. NHO hevder CCS kan sikre bærekraftig verdiskaping fra norsk naturgass fram mot 2050. Vi kan håpe dette kan reduserer behovet for økning i produksjon av fornybar energi.

Uansett prognosenivå MÅ vi ‘skaffe’ mange titalls TWh med fornybar/tilnærmet karbonfri energi, inkludert hydrogenproduksjon og karbonlagring, de nærmeste årene. Mulige metoder synes å være (potensialet i Norge i parentes): Energieffektivisering bygg (13 TWh), bedriftsekstern utnyttelse av industrispillvarme (10), opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg (6-8), solceller (30) og havvind (målsetting 30 TWh, teoretisk potensiale 200-300 TWh). Fisjon har ukjent potensiale, men kan først levere etter 2035.

Begrenset naturressurstilgang, nødvendige globalpolitiske begrensninger og reguleringer på forbruk, behovet for å fange allerede frigjort karbon fra atmosfæren er rammer for alle. Kostnader for samfunnet knyttet til fremskaffing av produksjonsmidler og -arealer, håndtering av biprodukter og forurensing fra produksjon og transport, sosiale forhold mv. vil variere. Det bør legges fram et helhetlig (bærekraftig) energibudsjett, for Norge (og verden), som grunnlag for politiske valg og tiltak. Rammen bør være nøysomhet og innovasjon med globalt perspektiv, der jordas samlede bærekraft i forhold til for eksempel forbruk og behov for å fange allerede frigjort karbon fra atmosfæren legges til grunn.