Sjøbod med brygge ble fjernet i sin helhet den 17.07.2023 av Sivilombudet vedr. ulovlighetsoppfølging.

Måtte fjerne etter omgjort vedtak: Det kan ikke vises til godkjenning av kommunen i 2015, fordi Kenneth Kristiansen ble advart av kommunen den 23. mars 2017 om å føre opp tiltaket mens saken var under klagebehandling. Likevel ble «sjøbod og brygge» oppført for egen risiko i mai 2017.

Søkte på nytt: Etter lagmannsrettens avslag i desember 2019, og Kommunaldepartementets avslag i august 2020, med avgjørelse: «Avslaget på dispensasjon til sjøbod med brygge stadfestes. Klagen fra adv. Negaard Sørli, på vegne av tiltakshaver Kenneth Kristiansen og Bjerke Industrier, tas ikke til følge.» Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages videre», ble det påklaget med to nye søknader: Den 21. oktober 2020 - søknad om utvidelse av eksisterende brygge (nå avslått av Statsforvalteren i januar 2024) - og den 16. november 2020 - om sjøbod på omsøkt utvidet brygge.

Føler seg forskjellsbehandlet: Det er det ingen grunn til. Som opplyst i avisen, eier Bjerke Industrier og Kenneth Kristiansen sammen 70 m2 gulvbelagt sjøbod/naust - med stor brygge/uteplass. Kristiansens eiendom på Ågerøya er utstyrt med sjøbod/naust/båthus. I tillegg eier de sammen ca. 40 meter strandlinje med båtplasser. Ifølge lagmannsrettens dom er søknad om større plass ikke grunnlag for å gi dispensasjon.

Fastholder kommunens vurdering: Som opplyst i avisen vises det til at tiltaket er avhengig av 4 dispensasjoner. Men ifølge Statsforvalteren er også tiltaket avhengig av avstandsbestemmelsen til naboens eiendomsgrense, ikke under 4 meter. Omsøkt sted er en ubebygd parsell (båtplasser). I denne saken ble både brygge og sjøbod plassert over naboens juridiske eiendomsgrense i mai 2017.

Saklig forskjellsbehandling: Fagleder på byggesak, Værholm, mente at oppfølging av lagmannsrettens dom måtte avgjøres av politikere. Jeg mente at politikere ikke kan overprøve en rettskraftig dom i en rettsstat. Rettskravet som dommen gjelder er endelig og avgjort.

Det merkelige er at kommunen har dekket sakskostnader til tiltakshavere, som har trenert fjerning i tre år, mens naboen som er uskyldig og part i saken er påført forurensning fra tiltakshavernes tak i seks år (fra mai 2017 til juli 2023) se foto, avvises dekning. Det er direkte pinlig. For å få kommunen til å iverksette ulovlighetsoppfølging/riving, måtte jeg ved hjelp av advokat klage til kommunen - fra høsten 2020 - til tiltaket ble fysisk revet den 17.07.2023 - som burde vært revet innen den 15.01.2023 - etter krav fra et enstemmig PMU utvalg i vedtak den 15.11.2022.