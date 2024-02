Heidenreich har talt opp antall reportere som har dekket de ulike begivenhetene, og kommet frem til at vi hadde fem medarbeidere på stede på Starts treningskamp, én på håndball, og 0 på langrenn. Ut av dette hevder Heidenreich at vi fullstendig har nedprioritert helgens prestasjoner på håndballbanen og i norgesmesterskapet på ski.

Hadde imidlertid Heidenreich tatt seg bryet med å lese og telle antall saker vi har publisert, ville han oppdaget at tallene ser slik ut:

7 håndballsaker, 2 fra ski-NM og 1 Start-sak.

Grunnen til at vi hadde mange på jobb på Start-kampen, er at vi hadde rettigheter til å filme/streame kampen.

Vi setter pris på alle innspill om hvordan vi bør dekke lokal idrett, og diskuterer prioriteringer kontinuerlig. Leserne prioriterer også, og selv om vi ikke skal la leserne bestemme over våre prioriteringer, er interessen for fotball så i særklasse mye høyere enn all annen idrett at det ville være direkte uprofesjonelt av oss å ikke ta hensyn til dette.

Den ene Start-saken ble lest av nesten like mange som alle de andre sakene til sammen.